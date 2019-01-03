玩具反斗城揭秘！最受小朋友歡迎玩具係...

一把年紀，同新一代小朋友個隔膜好似愈嚟愈遠。唔講唔知，玩具反斗城香港嘅代表話，今時今日全球以至香港最受小朋友歡迎嘅玩具，係L.O.L Surprise！dolls.。嗱！並唔係網上嗰個英雄聯盟遊戲啊，而係一款叫L.O.L驚喜娃娃！



唔好以為呢個公仔好似Barbie咁，淨係可以扮靚同換衫，一買佢翻嚟外型成個「驚喜出奇蛋」咁包住，要搵線索開咗個箱先可以玩到入面嘅公仔。公仔頭發遇水可以變色，仲可以餵公仔飲水，飲完佢仲識WEEWEE翻出嚟添。



玩具售價由139至999元不等，因為佢嘅系列有好多款，好多零件設備。網上曾經有小朋友靠開箱呢個驚喜寶貝蛋拍片，累積超過200萬觀看次數。美國有位7歲嘅男仔單靠評論玩具，一年就賺咗1,100萬美元(約8,580萬港元)；小朋友表演玩玩具都可以賺錢，真係不得不佩服！



據統計，去年全球玩具前3季銷售額按年增長1.5%，其中美洲(美國、加拿大、墨西哥、巴西)增長3.3%，歐洲(比利時、法國、德國、意大利、荷蘭、俄羅斯、西班牙、英國)輕微下跌1.6%。



期內，LOL驚喜娃娃大大推動了娃娃類玩具銷情，並成為銷售金額增長最多的玩具類別，該類別總銷售金額達到38.4億美元。

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