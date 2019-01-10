伯明翰樓價升幅強勁　新盤入場費只需168萬

英國伯明翰向來是被人低估的「潛力股」，但當地過去5年經濟增長高達19.8%，前景其實非常明朗。適逢現時英鎊低水，可謂是入市良機。坐落該市的全新住宅項目Westminster Works，入場費只需168萬港元，呎價更低至3,200港元，可說是難得一見的「上車之選」。



伯明翰位於倫敦及曼徹斯特中間，地理位置優越，交通網絡成熟，4小時車程可到達全國大部分城市，奠定英國中央樞紐地位。High Speed Two（HS2）高鐵將於2026年營運，屆時往來倫敦只需49分鐘車程，對當地經濟及樓價增長帶來極大推動力。據英國樓市分析公司Hometrack的數據顯示，伯明翰樓價按年增長達6.3%，除了跑贏首都倫敦外，更較全國的3.3%增幅高出不少。惟當地樓價仍處低水，有相當大的追落後空間，對投資者來說現時可謂投資當地的極佳時機。



目前市內人口接近120萬，40%人口年齡低於25歲，為歐洲最年輕城市之一。市內5間大學擁有超過7.3萬名學生，房屋供不應求，專業人士及留學生為當地提供穩定的租房客源，租務市場暢旺。



此外，大型企業紛紛進駐，滙豐銀行、德意志銀行及羅兵咸永道會計師事務所的總部均計劃進駐伯明翰，城市發展前景明朗。2016年有17,473間新企業成立，是英國最受歡迎的創業城市，加上超過400間創意媒體企業及數碼中心進駐，反映不少投資者對伯明翰的發展前景極具信心。



伯明翰的大城市規劃(Big City Plan)於2010年開始實行，創造5萬個就業職位及每年帶來約210億英鎊的經濟效益，並有超過16億英鎊投資進駐，銳意發展成世界級城市。與此同時，該市擁全英國第三大機場，去年吸引多達1,300萬遊客到訪，旅遊業發展暢旺。



利安環球物業在港舉辦伯明翰物業展銷會，帶來由英國著名發展商The High Street Group主理的高尚住宅項目Westminster Works。項目屬伯明翰市內的焦點新盤，鄰近交通樞紐New Street火車站及造價10億英鎊的Smithfield活化項目，置身繁華社區之中。此外，只需10分鐘步程即可前往歐洲最大型購物中心之一Bull Ring，盡享娛樂、高級餐飲及購物體驗，生活非常便利。



The High Street Group是英國著名的金融和房地產集團，公司專注於大型綜合項目、傳統住宅及酒店等建築工程，並在英國發展多個項目，包括曼徹斯特的Middewood Plaza及紐卡素的Hadrian's Tower等。



伯明翰物業展銷會

日期：1月11至13日（明日至周日）

地點：銅鑼灣禮頓道77號禮頓中心13樓1307-1309室

時間：上午11時至晚上7時

電話： 91688209

Whatsapp：http://bit.ly/2LAa8fK

網上報名：https://goo.gl/3Wbne4

