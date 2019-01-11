厲害了！中國去年增持10噸黃金儲備

內地媒體報道，作為應對國際金融體系未來結構性變化的對沖工具，中國央行事隔兩年後，再次增持近10噸官方黃金儲備成為市場焦點。



在金融危機後，各國外儲多元化及「去美元化」訴求，支持了各國央行淨購買黃金的行為，但在去年增持榜上，中國也只能名列第八，有七個國家央行去年買入的黃金高於10噸。



如果以年為周期進行表觀的話，俄羅斯央行繼續在黃金購買榜上名列第一。事實上，俄羅斯自2006年起已經連續13年稱霸增持榜。2018年該國買入了263.9噸黃金，購買量再創新高，也成為全球第五個儲備量超過2,000噸關的國家。



俄羅斯龐大的購買行為並未在全球黃金市場上掀起太大波瀾，因為俄羅斯本身就是全球排名前三的黃金生產大國。央行黃金收購主要在國內進行，並不涉及到從國際市場引入需求。



土耳其去年成為買入黃金第二多的國家，2018年買入了51.1噸，為了保持里拉的穩定，自2017年5月以來土耳其央行一直通過直接購買黃金來增加儲備。



至於全球最大黃金消費國印度則買入量位居第四，去年增持了33.9噸。

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