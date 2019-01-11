CES閉幕　壓軸介紹人見人打的拳擊機械人BotBoxer

外媒報道，美國拉斯維加斯舉行的2019年國際消費電子展(CES)雖然已曲終人散。但會場上有一款機械人郤令今年與會者念念不忘，它就是一款人見人打的拳擊機械人。



這款名為BotBoxer的拳擊機械人顧名思義，你可以把它當成機械人陪練。它內置多種傳感器，結合AI和大數據分析，可以根據拳手的站姿、出拳角度和習慣進行閃避。



BotBoxer拳擊機械人連接着一塊屏幕，可以顯示練習時間，記錄拳手的表現並打出相應分數，拳手可以根據數據進行改進。



這個BotBoxer拳擊機械人售價1.99萬美元（約15.5萬港元），主要是供健身房及職業拳手使用，當然，大家花費得起，也可以買一台放家裏，用來平日出吓氣都幾盞鬼吧!



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