萬通保險推新儲蓄年金計劃　可多次更改受保人

港人對退休保障需求大增，萬通保險推具傳承效果的儲蓄年金計劃，允許客戶多次更改保單持有人或受保人，資產配置策略於股市及基金比例相對進取。按現時大市情況，其保證現金價值連同紅利，年回報率約有6%。



美國萬通首席營運總監葉嘉年指，此年金計劃每年最低保費為1,800美元(約1.35萬港元)，提供5年或10年短期供款，好讓投保人盡快發揮年金計劃的「滾雪球效果」。



他解釋，當投保人達55歲時即可隨時選擇將全數或部份現金價值，轉為終身年金，以確保「月月有糧出」，同埋亦可保留部份資金流動性。而計劃保障年期為原受保人138歲，假設投保人將現金價值轉讓給接下數代的子孫，意味保證現金價值最高可滾存保費總額3.5倍。



美國萬通首席市務總監蕭莉玲指出，以年金或保險方式處理「財富傳承」，較成立信託或立遺囑更簡單快捷。形容年金如「投資懶人包」，可真正達到低風險高回報，尤其適合高淨值人士選用。



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