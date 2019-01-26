【地產專題】上車盤10年升幅勁過豪宅

港人置業艱難，有國際調查報告指，打工仔要不吃不喝逾20年才可上車，供樓負擔冠絕全球。究竟過去10年上車盤樓價升勢有幾離地？《東網》分析1月全港15大熱門上車屋苑錄得的成交，發現即使近月樓市下挫，仍有約87%個案的做價較10年前漲逾2倍或以上，升幅遠高過指標豪宅。



綜合地產代理提供的數據，上述本月錄得的上車盤成交雖然不乏低價個案，但「十年前後」的樓價升幅仍然可觀，尤其是新界西屋苑普遍在期內急漲逾兩倍。



●屯門大興花園跑贏同區指標屋苑

其中，升幅最癲的首推屯門大興花園，以1期4座中層兩房單位為例，2009年做價僅89萬元，成交實用呎價只是2,200餘元；相比新近成交的同類單位，即使屢劈近百萬元，以435萬元才獲得承接，但單位10年間仍然爆升3.9倍，升幅跑贏同區指標屋苑屯門市廣場。



另一新界西上車勝地荃灣中心，今年屋苑首宗成交即冧價，單位為3座低層戶，實用面積324方呎，去年10月放盤時叫468萬元，本月劈至368萬元易手。即使回到2017年底價，惟仍較10年前同類做價高逾250萬元。



青衣上車熱點翠怡花園，本月3座低層戶以488萬元易手，創約半年新低，實用呎價13,370元。據成交數據，2009年同類成交價僅128萬元，實用呎價3,507元，期內漲約2.8倍。



●浪翠園140萬變450萬

至於九十年代炒家樂園青山公路浪翠園，雖然現時市況無復當年勇，一期4座低層戶新近更減至450萬元易手，實用呎價9,554元，創屋苑近1年新低。不過，成交資料顯示，相較10年前同類做價140萬元，實用呎價不足3,000元，仍然貴一大截。



新界東方面，去年實用呎價曾衝上2萬元的沙田河畔花園，本月C座中層戶劈至433萬元售出，重返2017年底價，實用呎價逾16,000元。但比起2009年同類做價，仍漲2.9倍，漲幅僅次於大興花園成交。



至於被視為三大新市鎮上車指標的馬鞍山新港城、將軍澳新都城及東涌映灣園，2009年入場價不足200萬元，成為當時上車熱選。10年後三屋苑雖然樓價走勢迥異，但本月錄得的減價成交，全部樓價企穩「5字頭」。



其中，最近成交的新都城2期11座中層單位，減價之後儘管回到八成按保門檻之內，實用呎價仍要16,446元，相比10年前呎價超過5,000元，升幅高達2.3倍。



相同升幅還包括創1年新低價的映灣園5座低層單位，成交價590萬元，成交實用呎價11,004元。至於新港城本月錄劈價百萬元成交，較2009年同類單位做價184萬元，漲價1.8倍。



●北角豪宅升值不足50%

市區上車盤升幅亦不失禮，當中九龍灣淘大花園即使在沙士時期曾淪為疫症重災區，樓價插水。近10年業主及買家已抹去沙士陰影，樓價不斷上揚，本月P座中層戶雖然低見約524萬元易手，但較2009年同類單位做價升2倍；亦比2003年屋苑最低位漲價約9倍。



港島上車屋苑富雅花園，新近金桂閣低層戶減價至644萬元獲承接；比較10年前同類做價升約2倍。



事實上，不少豪宅樓價升勢明顯跑輸上車盤。其中北角半山海天峰2座中層戶，近期以2,700萬元售出，10年間僅升約42%。



另外，鄰近尖沙咀的豪宅屋苑港景峯，本月一個兩房戶以1,260萬元沽出，近10年漲約94%。



【迷你戶呎價2萬成去年常態】

去年全城上車客瘋搶細價盤，即使是新界迷你單位樓價一樣癲升，最旺時實用呎價突破2萬元的成交湧現市場，更成為常態。新界區來說，沙田上車屋苑屢創這類天價成交。



據代理指，去年7月樓市最旺時，區內全月至少七宗成交的實用呎價突破兩萬元。當中，以河畔花園交投佔最多，E座高層3室望河景單位，當時以530萬元破頂價售出，實用呎價21,901元。



而鄰近的沙田翠華花園有單位以470萬元沽出，呎價21,860元。



此外，大埔嵐山的迷你盤亦屢創新高，同期8座高層A室，實用面積181方呎，反價至401萬元沽，實用呎價22.155元料屬屋苑最高紀錄，3年升值約1.08倍。



市區方面，牛頭角淘大花園早於去年4月實用呎價已首破2萬元，單位為L座高層6室，開放式間隔，以488萬元易手，實用呎價20,165元。



毗鄰的得寶花園於去年7月更曾現連續兩日破紀錄成交，當中B座連天台戶一房設計，以543萬元售出，實用呎價21,378元，創當時同區二手屋苑呎價新高。

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