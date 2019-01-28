下載東網App財經賀年Sticker　豬年「發過豬頭」！

自從WhatsApp推出Sticker(貼圖)功能以來愈來愈多人用，簡簡單單一個Sticker抵得上千言萬語，直頭連字都唔使打！東網App緊貼潮流，率先推出貼圖下載功能，廣受網民歡迎；其中的財經、股市、樓市相關貼圖，更在財金圈內瘋傳。



農曆新年就到，今次東網App再推出全新財經系列「豬年到 財神到」賀年Sticker，祝大家喺豬年「發過豬頭」！



講開豬年，唔少股民都想喺新一年「豬籠入水」、財源廣進！不過，近期全球經濟環境認真麻麻，中美貿戰未解決，經濟放緩兼樓市下滑...「財源」隨時變「裁員」。



但係唔使擔心！參考過往歷史，對上幾次豬年，包括2007年、1995年、1983年...都有個共通點，就係港股都係升嘅。



咁即係點？即係港股過去幾次都係「逢豬就升」囉！如果大家想趁過年沾吓好運，攞番個豬彩，咁就唔好等，即時下載東網App財經賀年Sticker旺吓啦！

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