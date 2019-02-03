內銀撥備覆蓋率持續不達標

內地續有銀行撥備覆蓋率不達標，即使經濟發達地區如江蘇省，亦首次出現農商行資產質量惡化。



據內媒報道，根據建湖農商行公布的《2019年度同業存單發行計劃》顯示，截至2018年11月底，該行不良率由2017年底的1.96%，升至4.81%，撥備覆蓋率則由154.15%，降至83.99%。該行解釋，主因縣域經濟下行影響、受借款人自身的影響，以及受擔保圈、擔保鏈的影響。



2018年9月，中誠信國際對該行的評級為「A+」，而2016年東方金誠對該行的評級為「AA-」。



另外，按濟寧銀行發布的《2019年度同業存單發行計劃》顯示，截至2018年9月底，該行不良率由2017年底的1.82%，升至2.11%，撥備覆蓋率由177.92%降至115.87%。



該行稱，撥備覆蓋率低於監管要求的140%標準24.13個百分點，原因為嚴格按監管要求進行不良資產分類。2018年4季度該行將加大對不良資產清收盤活等，按照計劃安排，撥備覆蓋率指標預計逐月增加，至年底達到140%的監管要求。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

