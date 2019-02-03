本周金融市場大事一覽　最矚目仍是特朗普

2019年02月03日 16:21
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    特朗普(美聯社圖片)

    港股即將踏入農曆新年假期，外圍本周亦無重大經濟數據公布，較值得關注的是美國總統特朗普將在「大年初一」發表國情咨文，即類似香港特首的施政報告。以下為香港時間：

    【2月4日星期一】
    23：00美國公布11月工廠訂單、11月耐用品訂單終值

    【2月5日星期二】
    09：00美國總統特朗普發表國情咨文
    23：30美國公布1月ISM非製造業PMI

    【2月6日星期三】
    23：30美國公布每周原油庫存

    【2月7日星期四】
    時間不定：中國公布1月外匯儲備
    20：00英倫銀行(即英國央行)公布議息結果

    【2月8日星期五】
    無重大經濟數據公布
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