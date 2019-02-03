本周金融市場大事一覽　最矚目仍是特朗普

港股即將踏入農曆新年假期，外圍本周亦無重大經濟數據公布，較值得關注的是美國總統特朗普將在「大年初一」發表國情咨文，即類似香港特首的施政報告。以下為香港時間：



【2月4日星期一】

23：00美國公布11月工廠訂單、11月耐用品訂單終值



【2月5日星期二】

09：00美國總統特朗普發表國情咨文

23：30美國公布1月ISM非製造業PMI



【2月6日星期三】

23：30美國公布每周原油庫存



【2月7日星期四】

時間不定：中國公布1月外匯儲備

20：00英倫銀行(即英國央行)公布議息結果



【2月8日星期五】

無重大經濟數據公布

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