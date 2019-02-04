龔成：六合彩值博率最高16個號碼

財經作者龔成在東方產經「專家點評」專欄表示，先講明，值博率較高的號碼，並不代表較易中的號碼，因所有號碼的機會率是均等的，只是某些號碼較少人會揀，從而每注能分得的派彩較多，或可說是賠率較高。



六合彩中頭獎的機會率是1/13,983,816，即大約是1,400萬分之1。



翻查資料，1997年7月5日的一期，是最多人中頭獎的一期六合彩，有39注中，每注約派70萬元，而那期的號碼是：(1、4、7、9、17、18）



相信大家都發現共通點，就是很多細號碼，同時沒有較大的號碼。這些號碼是細號碼外，背後亦代表着某類人的揀號碼模式。但究竟是甚麼模式呢？若能有較具體的推論，買一些少人買的號碼，值博率就較高了。



答案是「日期」。不少人都喜歡用「日期」號碼去買六合彩，例如生日、紀念日，而揀六個號碼就是填上3組日期。即有3個號碼是(1至12）；另外3個號碼是(1至31）。



所以，當開出號碼有多個(1至12），而加上沒有較大的號碼，往往就會有很多人中獎，而頭獎的派彩金額亦大幅攤薄。



只要知道人們揀號碼的偏好，就知那些號碼的值博率最低。除「日期」外，另有一些號碼亦是中國人的至愛，就是「易」、「生」、「發」這些好意頭號碼。香港過往派彩金額最少的一期六合彩頭獎，出現在2001年10月30日的一期中，號碼分別為：(12、18、22、28、32、38）結果有28位「幸運兒」中頭獎，各人獲派約18萬元。



結論就是(32至49）中，再撇除38、48這兩個號碼，餘下的16個號碼，將會是值博率較高的號碼。



另外，當中包含「4」字的號碼，(34、40、41、42、43、44、45、46、47、49）這10個號碼，相信更少人會揀，而值博率將會更高。



其實，中六合彩頭獎的機會率是1,400萬分之1，與其依賴六合彩，倒不如花更多時間去學投資地產、投資股票、做生意，肯定成功的機會率高很多。

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