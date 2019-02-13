m18講場：推情人節套餐？大家樂CEO咁樣講...

聽日(14日)就係情人節，唔知大家又準備好未？早前有連鎖粥店推出情人節套餐，成為城中熱話；問及餐飲集團大家樂(00341)首席執行官羅德承(Peter)有冇興趣仿效同行，整番個「家家樂」套餐？



Peter耍手擰頭話「唔啦，情人節都係得一日啫」，「我哋做大眾生意，唔會特別包到個套餐好貴咁賣」。



咁聽日又諗好點同太太慶祝未？佢就話「成家一齊過」，一家人過仲開心，但為咗惠及基層市民，大家樂旗下企業社會責任計劃「大家樂閃亮行動」，同香港社會服務聯會及食物回收組織食得好合作，舉辦「區區開年飯2019」，為期1個月，料有1,500名基層市民受惠，仲請咗藝人吳家樂出席啟動禮！



Peter話，好希望受惠市民可以感受到社區對佢哋嘅關懷，集團好希望善用門店網絡，加強與社區連繫，實行「齊齊過佳節」！



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