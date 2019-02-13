【即市分析】中資券商股順勢跟炒

東方產經「薦神」專欄作者帥哥：券商股今早(13日)全線受捧，第一上海(00227)及申萬宏源(00218)分別飆高19%及8%；中國銀河(06881)升9%，現報4.84元；國泰君安國際(01788)、華泰證券(06886)、中信証券(06030)及海通證券(06837)分別升2至7%不等。



高盛發表報告指，中資券商將迎來新業務機遇，包括衍生產品造市及科技公司新股上市，相信有助提升中資券商今年收入1%至7%。鑒於去年市況欠佳，該行相信今年全個板塊將迎來自低基數的盈利復甦，故上調大部分中資券商股目標價。



事實上，內地經濟政策轉向寬鬆，今年投資環境有望改善，加上早前中證監換帥，意味官方着意金融市場的活躍度及制度完善，有利券商股的長遠發展。上述幾隻股份估值仍處低位，相信短線仍有上升空間。當中又以中信証券、海通證券及華泰證券表現較為出色，近日走勢已現突破，短線可順勢跟炒一轉。

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