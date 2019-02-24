深度解構：香港貨櫃吞吐被青島超越　全球排名滑落第八位

受到中美貿易戰困擾，香港海運港口局最新數字顯示，今年1月份香港貨櫃吞吐量按年大跌11.9%，至162.6萬個標準箱。相反，世界各地主要港口已公布的同期貨櫃吞吐量卻全部上升，在全球貨櫃港排名中，香港即被青島港超逾，由去年第七位，再跌一位至第八位。



根據中國交通運輸部公布今年一月全國港口貨物、貨櫃吞吐量報告顯示，上海、寧波舟山、深圳、廣州和青島港等港口，月內貨櫃吞吐量分別按年升10.4%、9.3%、1.8%、6.1%和8.4%。當中青島港月內共處理176萬個標準箱，今年首月吞吐量就已超逾本港。



香港去年貨櫃吞吐量跌破兩千萬個標準箱(TEU)，按年下跌5.4%，全球貨櫃港排名由第五位跌至第七位，一舉被內地廣州港和韓國釜山港超越。海運顧問公司Drewry Shipping Consultants Ltd.指出，自上世紀的1979年起，香港一直位列全球五大貨櫃港。



然而，數據顯示，去年全球排名第八位的內地青島港，去年共處理1,930萬個標準箱，與香港去年同期的1,959萬個標準箱，相差無幾。因此，Drewry預料，今年全年貨櫃港排名，香港很大機會將被青島港超逾。



對於本年首月香港貨櫃吞吐量按年急挫，香港出口商會會長鮑潔鈞表示屬意料之內。他解釋，由於去年12月，中美貿易談判促成九十天「休戰」協議，很多美國買家尚不確定新一季的訂單情況，所以今年首月導致貨櫃量急跌。而全球貨櫃港排名，本港下跌至第八位。他估計有機會維持一段時間。



他並稱，本港貨櫃碼頭操作成本昂貴，排名下滑將會是一個趨勢。香港作為轉口港，他希望能繼續保持整體商品出口貨值，以及碼頭能盡快轉型，增加本地自己品牌貨品，有助增加經濟利潤。



香港生產力促進局主席林宣武表示，目前香港貨櫃碼頭最主要的問題是缺乏政府支援及補貼。香港作為轉口港角色，很多時商家會首先選擇深圳及廣州等內地貨櫃碼頭，香港非商家的首要出口港選擇。他稱，目前商家需要支付船公司近400美元，因此很多廠商會選擇經內地直接出口。



香港付貨人委員會執行總幹事何立基表示，儘管可見香港貨櫃吞吐量逐漸被內地超越，然而兩地的情況難以作出公平的比較。首先，上海、寧波舟山、青島等地急速增長主要得益於內貿，反之香港及深圳則只靠外貿，所以增長一定會相對較少。



他明言對香港貨櫃業前景不太樂觀，並預計今季本港貨櫃吞吐量或會錄得雙位數跌幅。



資料顯示，在中美貿易摩擦下，去年上海依舊連續九年蟬聯全球貨櫃港排名第一寶座，並且去年貨櫃吞吐量是全球唯一超逾4,000萬個標準箱的港口。而二至十名港口分別為新加坡、寧波舟山、深圳、廣州、釡山、香港、青島、天津和杜拜等。

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