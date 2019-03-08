樓價UPDATES︰美孚1974年售12萬　如今792萬沽

荔枝角美孚新邨近日連錄長情業主出貨個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區

●西半山駿豪閣中層B室，實用面積725方呎，屬三房包括主人套房間隔，有外籍租客鍾情單位房間闊落兼具衣帽間，議價3,200元後，以38,800元承租，實用呎租53.5元。



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九龍區

●美孚新邨百老滙街3號低層C室，向東南望開揚園景，以兩房間隔，實用面積約603方呎。單位以860萬元放盤兩個月，議價後減價68萬元，以約792萬元成交，實用呎價約13,134元。據了解，原業主於1974年以約12萬元入市，期內升值約65倍。



●將軍澳天晉IIIA第1B座中層D室，實用面積609方呎，以三房間隔，業主於上月放盤，剛獲區內租客以23,500元承租，實用呎租約38.6元。若以2014年9月購入價約789萬元計，租金回報率近3.6厘。



●有買家看好九龍站樓市前景，剛以約2,380萬元購入該區擎天半島6座中低層F室，單位實用面積849方呎，屬三房包括套房連工人套房設計，現時連車位呎價約28,033元。



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新界區

●細價二手公屋承接力理想。元朗朗屏邨3座高層21室，實用面積490方呎，有區內綠表買家鍾情屋邨鄰近西鐵站，交通方便，決定以289.8萬元於未補價第二市場購入，實用呎價為5,914元。原業主於2013年以約49.77萬元購入，持貨5年多，帳面獲利逾240萬元。



●荃灣綠楊新邨B座中層7室，實用面積約445方呎，以兩房間隔，望東北開揚山景。業主開價約700萬元放售近半年，終以698萬元售出，實用呎價約15,685元。由於屋苑鄰近荃灣港鐵站，而且單位景觀開揚，因此買家考慮不久即決定入市。原業主於1984年8月以約28萬元入市，期內升值近24倍。



●元朗尚悅9座中層G室，實用面積約660方呎，屬三房包括套房間隔，享東北內園池景。有同區換樓人士，心儀屋苑樓齡新，單位景觀開揚，睇樓1次即決定以710萬元購入自用，實用呎價約10,758元。

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