iPod Touch 7月底面世　傳為iPhone XS變種　

外媒報道，近日，有iOS開發者發現，本月7日上線的iOS 12.2 Beta 4中，似乎暗藏疑似蘋果iPod系列新品iPod Touch 7的產品。在這張iOS圖片中，HLSipod其實就是現款iPod Touch 6，讓我們有理由相信HLSipod2就是iPod Touch的第七代產品。



從固件中的簡易圖來看，iPod Touch 7與iPod Touch 6相比，最大的改變就是取消Home鍵，而且四面邊框等寬，且幾近於無。這不就是沒有M字屏的iPhone XS嗎？！如果iPod Touch 7真的長成這個樣子，無疑將成為iPod史上最重大的更新。



iPod Touch 7的尺寸或為5英寸，據了解，蘋果公司(Apple Inc.)可能在本月25日舉行春季新品發布會，這意味着iPod Touch 7最快本月就能與果粉們見面。

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