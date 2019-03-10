貿談意義不大？新末日博士：香港經濟有機會陷衰退

中國上周二(3月5日)調低內地經濟增長目標，歐洲央行隨後亦狠削歐元區今明經濟增長預測，香港經濟勢難獨善其身。有「新港版末日博士」之稱的大和資本市場亞洲(除日本外)股票研究部首席經濟師賴志文警告，香港經濟有機會陷入技術衰退。



大和發表報告指，香港第四季本地生產總值(GDP)按年跌1.3%，經調整季節性因素後更加按季倒退0.3%，本港GDP今年第一季如無意外還會受累外圍環境而有所收縮。換言之若連續兩季按季倒退，即技術上陷入衰退。



雖然市場憧憬中美兩國不日達成貿易協議，中港股市今年首兩個月反彈不少，但賴志文接受東網訪問時卻認為，這對香港經濟的意義不大，事關中美能否達成協議依然未知，「啱啱個美朝峰會咪傾唔掂數囉！」美國接受中國大舉進口美國商品，也恐怕只是特朗普角逐連任美國總統的權宜之計。「所謂貿易協議，就好似個金剛圈咁隨時可以箍實你個頭」。



就算香港經濟今年第一季逃過技術性衰退，他認為長遠仍不容樂觀，因為中美關係已進入「新冷戰」，華府會逐步增強與盟國的貿易，謀求五至十年內把中國踢出國際貿易體系，以不用被「對華經貿關係密切」綁手綁腳，也切斷向中國經濟「輸血」。



內地早前宣布透過大幅減稅加碼刺激經濟，惟賴志文提醒，內地稅收本來已經因為經濟下滑而減少，減稅可想而知會令財政赤字急速擴大，內地政府雖可以發債應對，但等同與已經「爆破廠」的企業爭奪有限的信貸供應。他強調，MSCI明晟、富時羅素和彭博指數先後增加納入內地在岸資產，亦不代表外資會願意在如此不確定的環境下流入中國，「走到都偷笑」。



法國外貿銀行亞太區經濟學家吳卓殷亦認為，全球經濟下行下，本港今季GDP就算好過去年第四季，「都唔會好得幾多，一來零售麻麻；同香港經濟增長高度關連嘅香港信貸增長，舊年急跌到接近零，雖然話同國企喺內地借錢平咗有關，但都見到企業冇信心。」



不過，亦有經濟師相對樂觀。星展銀行(香港)經濟師謝家曦預計，香港今年首季零售數據將較上季改善，首季經濟按季或錄輕微增長，未至於陷入技術性衰退。但他亦指，中美雖有機會達成貿易協議，但未必取消所有關稅，難免拖累本地進出口貿易前景。



華僑永亨銀行經濟師李若凡亦認為，首季香港經濟按季不會出現負增長，但至於下半年展望則較悲觀，她認為香港經濟基本面仍疲弱，加上中美關稅未解除，勢拖累香港貿易業務，預計市場樂觀情緒將於下半年逐漸消散。



恒生銀行(00011)首席經濟師薛俊昇雖料香港經濟首季按年將錄得正增長，不過他坦言，外圍局勢仍主導香港經濟發展，未來英國脫歐及中美能否達成協議具不確性，且本地2月及3月份經濟數據仍未出爐，整體表現有待觀察。

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