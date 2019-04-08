日本經濟怎麼了？央行下調力度6年最狠

外國傳媒報道，日本央行下調了地區經濟展望，下調範圍為6年以來最大，進一步令外界預期日本經濟掉頭向下。



日本央行周一(4月8日)發布了一份相當於美國聯儲局褐皮書的季度報告，下調了9個地區之中，3個地區的經濟評估，下調數量為2013年1月以來最大。



央行表明，增長勢頭正在轉弱，在今年10月消費稅上調前，可能暗示經濟處在脆弱狀態。該行稱，外國經濟放緩對出口和產出產生負面影響，與近期數據所顯示的狀況相符，隨着中國和歐洲經濟放緩，以及全球科技周期弱化，海外出貨量和工廠產出有所減少。

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