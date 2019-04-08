人行掃貨！內地官方黃金儲備連升4個月

據中國人民銀行數據顯示，截至今年3月底止，內地官方黃金儲備達6,062萬安士，按月增加36萬安士。而在過去的4個月，人行合共增持了138萬安士的黃金；以最新金價1,300美元計算，涉及總值約17.94億美元(約140億港元)。



於去年12月起開始，人行已連續4個月增持黃金，剛好與市場對經濟前景趨向悲觀，及美國聯儲局開始「轉鴿」表態不加息的時機脗合。



分析認為，此前2年多的時間內，人行未有增持黃金，原因是該段時間美國正值加息周期。根據市場規律，一般而言美元的匯價走勢剛好與黃金相反，這意味着「美元升，金價多數會下跌」，反之亦然。



因此，人行增持接連數月增持黃金，或是反映該行看淡美元，甚至可能預期美聯儲會減息。



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