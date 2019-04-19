掘礦報告：熊市下比特幣掘礦業者需調整策略

內媒報道，TokenInsight發表《2019年首季掘礦行業報告》指出，當前虛擬貨幣價格持續低迷和掘礦難度日增下，選擇那些虛擬貨幣掘礦機，將直接影響投資回報。



報告稱，在比特幣價格仍處於熊市期之下，部分比特幣掘礦機價格下跌嚴重，若具有價格較低的電力資源，挖礦具有顯著的投資回報。



以比特大陸(Bitmain)出產的螞蟻S17礦機目前價格高估，即使掘礦難度上升，其性價比仍然不及螞蟻S15礦機，考慮難度上升和挖礦回報，當前購買螞蟻S15礦機而非螞蟻S17礦機挖礦，為更好選擇。而S17或因此進一步降價，礦工可待S17降價再選擇購入。



另外，BitDeer和VeryHash提供雲算力挖礦服務，投資者掘得比特幣的成本最低，以現時比特幣價格5,263美元計，採用此渠道才有利可圖。



報告又提到，國家發改委剛出台的淘汰掘礦新規，掘礦再不獲電費優惠，預計將對火電掘礦業者衝擊不大，反而對豐水期水電掘礦業者影響較大。



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