理財Campus：港版「股息貴族」大檢閱

美股有所謂「股息貴族」，即過去25年每年都增加每股派息的股份，反映公司長期有盈利增長動力之餘，兼願意跟股東分享利潤！香港人愛買股收息，但如何才能在港美兩地尋得「股息貴族」？今次來個大搜查。



香港股市歷史較美股為短，上市達25年的股份相對較少，故今次把條件縮短為10年，即公司要連續10年每年增加派息金額才算是「股息貴族」，現時完全符合該條件的股份寥寥可數，包括領展房產基金(00823)、長江基建集團(01038)、港鐵公司(00066)及華潤燃氣(01193)；其中領展及華潤燃氣的投資總回報(股價升幅、股息再投資回報)最標青，以持貨10年計，兩者的總回報均逾8倍，平均每年總回報率約24%，完全是賺息又賺價。



此外，部分股份亦貼近上述的條件，當中包括恒生銀行(00011)、恒基地產(00012)、越秀交通基建(01052)、中國海外發展(00688)、會德豐(00020)及希慎興業(00014)，除股息穩定外，總回報率亦吸引，當中越秀交通基建、希慎及會德豐的總回報逾3倍，平均每年總回報逾15%。



財經作家兼專業投資者黎家良看好港鐵、長建、恒地及恒生。他表示，港鐵收入多元化，旗下的商場包括圓方及德福廣場等，商舖的空置率極低，從來只有加租，並不會像街舖一樣，受外圍環境影響而需要減租；與此同時，公司亦有參與住宅物業投資。另外，即使沙中線問題曾一度影響股價下跌，惟只是短暫的影響，市民始終要繼續乘搭港鐵。



他續指，恒地一直在市區收購舊樓，以及買入新界農地，現時集團的土地儲備充裕，截至去年12月底止，其新界土地已擴展至約4,560萬方呎，為香港擁有最多新界土地的發展商。公司一向派息穩定，自2006年起，公司每年每股派息達1元或以上，亦不時會向股東配發紅股，分配率多為每持有10股股份，可獲派送1股新股，雖然2010及2011年的派息額曾微跌，但自2012年至今，就維持每年增加每股派息及派發紅股。



而華潤燃氣去年賺44.5億元，按年升21.8%。英皇證券研究部聯席董事陳錦興預料，集團去年盈利增長平穩，且增加派息，現處淨現金狀態，未來增加派息能力將更強，而其估值較同業吸引，股價長線看好。至於在世界各地均有大型投資的長建，雖然去年僅多賺1.8%，但依然維持高股息政策，惟早前摩根大通發表報告指出，業務高度集中於英國的在港上市企業，例如滙豐控股(00005)、渣打集團(02888)、電能實業(00006)及長建，將會受到英國脫歐結果影響。



●港美有別：美抽稅高達三成 賺價好過博賺息

美股中的「股息貴族」派息吸引，向來無寶不落的香港投資者又如何部署？有「美股隊長」之稱的美股投資者吳瑞麟提醒港人，投資美股與港股有很大區別。「不少港人買股票會着重股息率高低，但由於美股會收30%股息稅，非以派息為賣點。」而且不少大企業見股價呆滯，寧願大手筆回購股票以托高股價，在股價推升下，股息率便會扯低。



不過，股份維持派息代表公司盈利能力強。他建議可先參考相關的ETF(交易所買賣基金)表現，現時市面上有不少追蹤這些「貴族」的ETF，例如ProShares標普500股息貴族ETF(美股：NOBL)及標普500股利貴族目標收益ETF(美股：KNG)，前者追蹤標普股息貴族指數，後者追蹤芝加哥期權交易所(Cboe)標普500股息貴族目標收入指數。



截至今年3月底，NOBL追蹤57間公司，而每個板塊投資佔比不可高於30%，目前工業行業佔約25.49%，非周期性消費行業佔24.24%，再其次的是金融及周期性消費品行業。當中最為人熟悉的有强生公司(美股：JNJ)、可口可樂(美股：KO)等。



他續指NOBL追蹤的公司會隨指數季度調節而有所改變，以撇除一些未有每年增加派息的股份。「NOBL股息率雖僅1.9厘，但過去10年，追蹤的指數升幅逾3.5倍，比恒指的1.6倍高近一倍。」NOBL每股現約68.92美元，他建議想收息人士可每月買6股(美股1股有交易)，即約3,000多港元作長線投資，亦有平均風險的效果。



其次可考慮KNG，該ETF追蹤了58間公司，每日會將當中每一隻股份按十分一比例作沽出認購期權，因此其股息率會比NOBL高，但另方面亦由於受期權投資影響，故就算追蹤的股份股價上升，該ETF價格亦難以跟足。KNG股息率約4厘。



表現方面，NOBL過去1年回報為12.73%，由於KNG涉及衍生工具投資，兩者表現實不能直接比較。



另外，過去4個月美股屢創新高，他料短線調整機會大，標普五百指數會回落至2,600點水平。但他長遠看好美股走勢，因美匯指數破頂，相信會吸引資金流入，當中尤其看好電子支付行業，例如Visa(美股：V)等。



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