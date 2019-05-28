【名家筆陣】施羅德：學懂投資法則　回報豐厚

數十年以來，理財規劃師及投資者一直遵循「60/40法則」，施羅德投資透過計算探討其中原因，但該方法是否已經過時？



最近幾十年對投資者而言是動盪的時期，僅在過去20年，已遭遇歷史上最嚴重的兩次股市暴跌。降低回報波動及避免損失對投資者仍至關重要，這是許多投資者採取「60/40法則」原因。



按最簡單形式來看，「60/40法則」意味投資組合中60%的總值投資於潛在風險較高，及以往回報較高的資產(如股票)，另外40%的總值投資於風險較低，但通常回報亦較低的資產。



據施羅德投資的計算，若在過去30年按「60/40法則」進行投資，不僅能有效降低波動性，並能帶來卓越回報。若在1988年底投資1,000美元，採三種不同投資方法，分別為股票、債券及「60/40式」股債混合，預期年回報為7.2%、6.2%及7.5%。



在該例子之中，股票以MSCI世界總回報指數(環球已發展市場)為代表，而債券以基準10年期美國國債為代表，回報未經通脹或交易成本調整。當然，過往之表現不能夠作為投資者對未來業績預期的指引。



若想「60/40法則」更奏效，投資者便需至少每年對投資組合進行調整，確保維持約60/40的配置。在投資界，該項操作亦被稱為「再平衡」。



採取此做法的原因是，如果股票的按年表現良好，而債券表現欠佳，那股票在投資組合中所佔的比例，將會遠高於60%。久而久之，該投資組合的配置將會嚴重偏向於一項資產，這會令投資者承擔較大的風險。



理想情況下，表現落後的資產隨後將會改善，增強投資組合的總回報，並且降低投資組合的波動性。



在低息環境下，加上央行的幣策，已導致債券孳息率處於人為低位，並促使投資者選擇風險較高的資產（如股票）以尋求更高回報。10年期美國國債孳息率由1989年的9.5%跌至2018年的2.8%。目前環球股市的股息收益率為4%。因此若投資者調整投資組合，賣出表現領先的股票及買入表現落後的債券，則回報水平將低於正常水平。



雖然「60/40法則」可能無法帶來近幾年投資者預期的回報，但這能夠讓投資者懂得投資紀律的重要性。



施羅德投資管理(香港)有限公司投資評論員David Brett

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