理財Campus：新鮮人學投資　1萬蚊點起步？

六、七月份又到一眾莘莘學子畢業的季節。所謂聚沙成塔，畢業生投入職場成為新鮮人後，便要把握時間儲蓄。單純儲蓄以外，理財專家教路年輕人以10,000元小額資金出發，慢慢為資本增值，長遠冀達致小本發大財之效。



《2018年大專生就業狀況調查報告》顯示，畢業生首份月薪平均為16,892元，扣除強積金及個人開支後已所剩無幾，所以投資還是按小本出發，並邀請到晉裕環球資產管理投資研究部總監林偉雄分享投資心得。



●開戶：銀行佣金較高 證券行免存倉費

一般來說，銀行收取的佣金相對證券行為高，多數為成交額的0.25%，最低為100元。而存倉費或稱戶口服務費則視乎每間銀行而有分別，由最低每月15至30元不等。惟銀行不定期推出的新客戶優惠，例如可免除半年至一年證券買入佣金，建議開戶前向銀行職員查詢。

然而，相比銀行，大部分證券行則免收存倉費，而佣金收費則為0.0668至0.25%，有券商更會提供免佣優惠予部分客戶。



從散戶角度而言，多數對銀行抱較大信心，因為深信倒閉風險相對低。不過，證監會已設立了投資者賠償基金，若持有效牌照的銀行或證券行倒閉，投資者仍可獲得賠償，惟需留意上限只有15萬元。



●揀股：本金分二 ETF內銀股較易入手

在開好戶口後，第二步當然是選股。林偉雄建議投資者將本金10,000元一分為二，短線及長線投資各佔5,000元。



就長線投資而言，他認為買入個別股份的風險較大，建議畢業生可購入交易所買賣基金(ETF)，或成交較活躍及股息率吸引的港股，以分散風險。他續稱，銀行乃百業之母，相對穩陣，內銀股長遠亦屬不錯的選擇，而且大多入場費較低，容易入手，如建設銀行(00939)和工商銀行(01398)每手1,000股，入場費分別約6,500元及約5,600元，年輕人較易負擔。



另外，ETF選擇方面，他舉出追蹤滬深三百指數的華夏滬深三百(03188)，以及追蹤富時中國A50指數的南方A50(02822)，兩者每手均為200股，入場費分別近9,000元及3,000元，而兩者覆蓋內地多個行業，屬不俗的入門選擇。至於較保守的投資者則可選擇高增長基金，由於在可見的將來，全球出生率下降之餘，人口老化問題日益嚴重，所以他看好健康護理及科技類型相關股票基金的前景。



●部署：月供股票具複息效應

選定心水股份後，畢業生亦應部署好持有的策略。同時，他提醒投資新手在進行長線投資時，必須訂立清晰目標，如打算在35歲前買車或置業等。而投資過程中要具備耐性，並時刻保持恒心及平常心，切勿短視，為賺快錢或害怕虧損而隨意沽出股票套現。



他更指，不少數據均顯示，複息增長效應遠比不斷買賣股票的收益為多。他說，若財力許可，更可考慮定時定量投資，如以月供形式買入股票。另外，不少銀行推出月供1,000元的基金儲蓄計劃，在了解計劃可提供的基金數量及類型後，畢業生可選擇供入兩至三款基金，以分散風險。



若果只作短線投資的話，他建議年輕人可採進取態度，按個人對市場的觸覺買入心儀股份，甚或可炒賣波幅，以鍛煉個人的投資眼光。惟他補充，進行此類投資前必須調整個人心態，抱着「用錢買經驗」的想法，並在不影響生活質素的前提下量力而為。



整體而言，他建議畢業生投資前必須做足功課，不妨多閱讀報章、參加不同的講座或投資課程，聽取多方面的意見，便較容易發掘自己的投資盲點。

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