香港金融學院成立　初階段料邀請200金融界人士參與

香港金融學院周三(26日)正式成立，目的是提供金融領袖培訓及貨幣政策研究。



金融管理局副總裁阮國恒表示，香港一直有不同機構提供金融專業培訓，但在培育金融領袖及應用研究方面有缺口，希望新成立的金融學院可以發揮相關功能。



金融學院將僅限受邀請的金融界人士參與，阮預期初階段約200人，並於下季發出邀請，強調不限於銀行業，當中包括證券、保險、會計及法制界，受邀人士約為副行政總裁或以上的第一、二梯隊管理層。



他又說，希望可以透過課程，擴闊金融界領袖的跨國及跨行業視野，例如引起他們思考香港金融業，未來在全球金融業上的定位發展。



金融學院院長何漢傑期望，未來的香港金融領袖不應只考慮自身機構的損益問題，同時要關注整個行業的風險和發展。



該學院將舉行工作坊或研討會等活動，主題包括金融科技創新及反洗錢監管等，落實出席主講的國際金融領袖包括國際清算銀行總經理Agustin Carstens、有「鱷王」之稱的全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人達利奧(Ray Dalio)、美國前財長蓋特納、全球最大私募基金公司之一黑石(Blackstone)聯合創辦人兼行政總裁Steve Schwarzman等。



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