LGT皇家銀行：中美貿戰仍有隱憂　宜選高息股

LGT皇家銀行(亞洲)執行董事兼首席投資策略師Stefan Hofer強調美國經濟仍強勢，儘管有衰退迹象，但增長仍持續，勞工市場穩定。他指出，中美貿易戰關係見好轉，但美國總統特朗普仍可隨時向中國加徵稅項，縱使可能性較低。



該銀行(亞洲)投資策略師及副董事張正浩稱，市場主要受到兩大因素影響，分別為中美貿易戰及環球央行取態。近日G20峰會顯示中美兩國在貿易戰談判氣氛緩和，但他認為雙方仍存在結構性分歧，不穩定因素持續。目前只可肯定兩方談判不會破裂，預計短期內股票市場有上行空間，短線美元則有下行壓力。



張建議，投資者應審慎管理投資組合，可選擇高質素的高股息及高增長股。同時，亦可增持短年期債券的比例，宜在整體投資組合加入一定比例的黃金投資。



另外，張又預計，年內美國至少會減息1次，幅度為25點子，但認為美國尚未踏入減息周期，若7月美國真的宣布減息，相信目的只為調控市場風險。

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