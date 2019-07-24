東方日報B2：元朗盤冧價9%　新界西北二手謝晒

元朗暴力事件發生後，周一(22日)新界西北一片死寂。地產代理行周二(23日)已陸續恢復營業，但元朗過去兩日二手睇樓量仍急挫達90%，期間只錄約兩宗買賣，尚築開放式戶減價20萬元，以370萬元沽出，同類單位一個多月賣平約9%。有代理預期，元朗本月買賣將減少一半。至於天水圍嘉湖山莊及青衣交投則完全停頓。



利嘉閣陳奕熙透露，上述尚築高層21室，實用面積243方呎，曾叫價390萬元，昨減價後獲承接，呎價15,226元，同類市價至少達400萬元。據了解，毗鄰同面積單位，上月售價為408萬元。他又表示，現時區內只有少數業主減價，料要等待本周末遊行後，才知道後市走勢去向。



另一名代理則表示，元朗區近日僅聞零星買賣，如尚悅一個實用面積443方呎單位，開價約620萬元，於周一晚上售出，但業主拒絕透露成交價。而近日準買家根本不敢到區內睇樓，相信短期對樓市有一定影響，估計全月交投量不足60宗，料樓價按月跌2至3%。



毗鄰的屯門區市況亦相若，近日雖然仍錄得買賣個案，但做價已見回落。祥益林英傑指出，豐景園1座中層8室，實用面積309方呎，原業主有感社會氣氛動盪，增加議價空間，獲區內人士即睇即洽購，終於減價15萬元，以445萬元成交，呎價14,401元。與對上成交相比，呎價跌近6%。



新屯門中心同樣有業主為求套現，願意擴大議幅。置安居蘇永耀指出，該屋苑一個實用面積455方呎放盤，同面積單位最高售價曾達593萬元，由於上址位處低層，早前開價570萬元。而原業主長時間在外地工作，剛回港見社會情況不穩，即調減叫價20萬元，同時可接受還價。



事實上，淡靜氣氛已蔓延至新界西其他地區。成交量向來最多的天水圍嘉湖山莊，據中原伍耀祖稱，過去兩日屋苑未聞買賣，而七月至今共錄29宗。



即使青衣區同樣受拖累，該行梁岳宏稱，社會運動持續，影響市場情緒，全區二手市況相當淡靜，睇樓量大跌五成，由上周六至今未錄得任何交投。



而鄰近的東涌區錄得小量買賣，但不少屬減價個案。消息稱，映灣園2座中層戶，原本叫價一直維持在710萬元，但周一晚突然減價至674萬元售出，減幅約5.1%，以實用面積520方呎計，呎價12,962元。



對於連日來發生社會問題，資深財經專家林一鳴認為，有關事情只會帶來心理影響，雖然很多人對此不滿，但真正中高階層富財人士，很少會因而減價賣樓。



他又指，暴力事件對股市只有一日影響，樓市更加不會下跌，尤其在未來兩至三年間，仍然未見增加供應、加息及失業率上升等，令樓價回調的三大因素出現。



美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，該行位於元朗、屯門及荃灣的分行，昨日已正常營業，料日前暫停營業對生意額影響輕微。但他指出，除非業主主動劈價，否則二手市交投仍會回落，尤其受事件影響的元朗，本月成交量有機會大跌50%，區內議幅空間料擴大到3至5%。



而中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，本周六、日元朗區分行會繼續營業，連日遊行影響各區交通，睇樓量因而下挫，令二手成交量減少。但市場憧憬減息及市場供應緊張，樓市長遠仍向好，他預期未來兩周該行樓價指數將再跌1至2%。

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