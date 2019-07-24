古勝：體品股內需概念夠撐

呢期股民對住個魚缸真係日子難過，皆因市況淡靜得連烏蠅飛過都聽到，即使指數靠穩，咁窄幅的波幅，指數輪證基本上冇得炒，可供炒作的板塊同個股又唔多，自然就冇咩人再留喺個場度玩，所以成個港股好似抖緊暑，無甚作為！



也許，7月底美國的議息結果，會是港股爆邊的一個觸發點，但如今距離月底都仲有幾個交易日，大家要繼續捱住悶市，恒指波幅暫不離兩萬八至兩萬九點的區間。



個股方面，周二不得不提的當然是美圖公司(01357)，股價急升近三成，收報2.62元，成交大增至2.19億元。股價異動，主要是有消息指旗下「魔法照片」在亞太市場反應甚佳。反正如今市場缺乏炒作題材，有人落疊就瞌埋眼衝，周一股價穿過2元，周三(23日)一口氣突破50天線2.5元水平，都真係唔簡單，下一個較大的阻力位在2.7至2.8元水平，短線回吐須考驗50天線承接。



板塊方面，見體育用品股有異動，安踏體育(02020)升逾2%；特步國際(01368)升約8%、361度(01361)升逾4%。老實講，呢啲內需概念股，要炒幾時炒都得，唔需要太多理由。但當然，呢個市咁靜，要跟炒板塊，最好都係從具成交的個股下手，一旦有咩差池走貨都有得沽。好似周三特步成交過億元，且圖表走勢展現突破，照計應該仲有一浸去，下一個目標睇5.7元，初步支持喺5元關，值得留意。



同屬內需概念，藍籌恒安國際(01044)亦見異動，股價收報59.3元，升5.3%，成交4.4億元。走勢上，股價剛重上50日線，再上62元的阻力頗大，若短線再衝一浸便掉頭，建議把握機會落車，候回吐再留意翻兜機會。



淡市中要發掘炒作目標都唔難，周三就見隻中煙香港(06055)翻炒，重上20元關，收報21.5元，升10%，成交逾六億元。照計能夠炒得番上去，而20元關都係一個幾大的關口，炒得番上去，證明之前的蟹貨區已一定程度消化，唔排除可以又再慢火煎魚向上炒。但當然，咁炒上去，冇得睇估值，純粹睇住啲資金流，人炒你炒，有智慧不如趁勢嗰隻，呢類相對高風險的操作，自問心血少，就行埋一邊睇戲好了。



此外，北京汽車集團入股戴姆勒(Daimler)，現時持股量5%。北汽集團旗下在港上市的北京汽車(01958)股價周二亦曾升上5.48元，收報5.19元，升2.7%。不過，內地汽車行業景氣尚不明朗，除非行業出現重大利好消息，否則暫不建議落場跟炒。



東方產經專欄作者 古勝



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。