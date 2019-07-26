港交所將收緊借殼上市規則　10月起生效

香港交易所(00388)剛就有關借殼上市、持續上市準則及其他《上市規則》條文修訂的諮詢文件刊發諮詢總結，諮詢建議按市場的回應意見作調整後實施，相關的修訂將於2019年10月1日生效。



當中，港交所將限制上市公司不得在控制權變動之時或其後36個月內，建議將其全部或大部分原有業務出售或作實物配發。港交所亦可限制發行人不得在實際控制權轉手之時或其後36個月內進行有關出售或作實物配發。



此外，該所將禁止大規模發行證券換取現金，當中牽涉到又或會導致發行人控制權或實際控制權轉變，而所得資金將用作收購及/或開展規模預計遠較發行人現有主營業務龐大的新業務。



港交所上市主管戴林瀚表示，今次的修訂進一步加強《上市規則》有關反收購行動(反收購)的規定及持續上市準則，有助交易所應對市場上層出不窮的借殼上市手法，提升對殼股活動的監管。修訂對整個市場是一大進步，而又不會限制上市發行人進行正當的業務活動、業務擴充或多元發展。



戴又說，港交所已詳細考慮所有回應意見，並對原有建議作出一些調整，以反映市場意見。相信最後落實的新反收購規則，將有足夠的靈活性應對不斷轉變的反收購行為。

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