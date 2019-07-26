畢馬威：虛擬銀行可彌補傳統銀行不足　贏家係...

虛擬銀行最快將於年底投入營運，畢馬威發表報告指，新進的虛擬銀行將力爭擴大市場佔有率和客戶群，而現有傳統銀行則會致力鞏固其市場地位。該行表示，虛擬銀行選擇以傳統銀行的離散功能及服務為主業，例如支付、貸款和轉帳服務。針對傳統銀行於定價及客戶體驗方面的不足，虛擬銀行可藉專注發展單一業務範疇乘勢崛起。



該行預期，中期而言，虛擬銀行將吸納到為數可觀的客戶，但只會搶佔到整體銀行資產的一小部分，但銀行業的未來發展定必競爭激烈。總體而言，真正的贏家將是「銀行客戶」。



至於長遠而言，虛擬銀行將銀行業服務「分拆」的大趨勢會持續發展。畢馬威中國環球策略服務總監霍天賜表示，客戶傾向使用單一高效介面，以滿足所有銀行服務需要，認為分拆經營的服務最終將以創新的方式「重組」，行業將因而出現一輪汰弱留強的進程。



他預計，贏家將包括少數能適應數碼科技潮流和開放式銀行模式的傳統銀行，以及一些能夠善用API(應用程式介面)和其他技術，將服務無縫結合的虛擬銀行和金融科技公司，或某種形式的混合體。

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