85%已被開採　目前僅剩300多萬個比特幣！

外媒報道，截至目前為止，已有超過1,785萬個比特幣(Bitcoin)被成功開採，這佔據全部比特幣數量的85%。根據CryptoCompare最新報價顯示，比特幣現報11,734美元，按日升9.79%。



比特幣的供應上限為2,100萬個，現在僅剩下300多萬個比特幣。比特幣之父中本聰似乎認為限量發行的比特幣能夠具有某種稀缺性，這將使比特幣像黃金一樣，被賦予價值。



到明年5月，比特幣採礦的回報將從現在的每區塊12.5，折半降到每區塊6.25。這種折半情況將持續下去，到2032年，每區塊的回報會低於1，到那時，比特幣處於異常通貨緊縮的狀態。



直到2140年，每區塊回報的數字將無限接近於0，低於億分之一個比特幣時，比特幣將不會再發行。不過，到時市場或許能夠開發出比特幣的第二層，如閃電網絡、側鏈、編碼機自動交換價值等等。



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