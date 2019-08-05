經濟危機：恒指半日瀉777點　騰訊挫逾3%

恒生指數半日跌777點或2.89%，報26,140點；國企指數跌274點或2.65%，報10,073點。主板成交錄533億港元。



本地地產股長實集團、新鴻基地產均瀉逾4%。



重磅股騰訊、友邦挫逾3%。





【11:37】港股重挫逾800點 長實瀉5% 道期跌逾300點

港股愈跌愈深，恒生指數跌幅擴大至逾800點或逾3%，低見26,086點；國企指數挫逾300點，低見10,043點。主板成交暫錄逾468億元。道指期貨顯著回落，最新下跌306點。



長實集團急瀉5.4%；九龍倉置業、新鴻基地產、新世界發展挫逾4%；信和置業挫4%。



騰訊沽壓加大，最新跌逾4%；友邦挫逾3%。



港鐵車站出現不合作運動，多條線暫停服務；公司股價挫逾3%。





【11:13】恒指瀉逾700點 地產股捱沽 人民幣續低企

恒生指數跌幅擴大至逾700點，低見26,195點；國企指數跌2.4%，低位報10,091點。主板成交逾411億元。在岸、離岸人民幣跌穿七算心理關口，創紀錄以來新低，最新續在低位徘徊。



重磅股領跌，騰訊、友邦跌幅均逾3%；建行、中移、滙控跌1%至2%。



本地地產股長實集團急跌4.6%，為跌幅最大藍籌；九龍倉置業跌逾4%；信和置業、新世界發展、新鴻基地產跌逾3%。內房股萬科企業跌4%；碧桂園跌3.9%；華潤置地跌逾3%。





【10:53】恒指失守26300 人民幣屢創新低

政府就社會衝突升級舉行記者會，恒生指數跌幅一度擴大至683點，低見26,235點；國企指數挫240點或2.3%，報10,108點。主板成交暫錄335億港元。在岸、離岸人民幣跌勢急，跌穿七算心理關口，創紀錄以來新低。



重磅股友邦、騰訊、建行、滙控、中移跌幅介乎1%至3%。



內房股華潤置地、碧桂園、萬科企業、中國海外發展跌幅均逾3%；龍湖集團跌3%。本地地產股長實集團瀉4%；信和置業、新鴻基地產、新世界發展、九龍倉置業跌幅約3%。



多隻藍籌股創新低，長和瀉逾2%，低見70.1元；中電控股一度跌逾2%至82.5元；工商銀行瀉1.9%至5.06元；中國神華跌1.8%，低見14.96元。



金沙中國瀉3.5%，為表現最差藍籌；銀河娛樂跌3%。





【09:21】港股瀉逾600點 藍籌股全線向下 恒生挫逾3%

恒指跌幅擴大至逾600點，低見26,284點，國指挫逾2%，低見10,118點。人民幣跌穿7算後續在低位徘徊。



藍籌股全線向下，滙控跌逾1%，同系恒生下瀉逾3%；友邦跌逾2%；騰訊跌逾1%；中國人壽、九龍倉置業、中銀香港等跌幅均約3%。



濠賭股銀河娛樂、金沙中國下瀉逾3%。





【09:21】恒指開市急跌438點 人民幣失守7算

社會衝突升級，港股開市向下，人民幣亦跌穿7算。恒生指數大幅低開438點或1.63%，報26,480點，見1月中以來新低；國企指數低開157點或1.52%，報10,191點。離岸人民幣(CNH)跌穿7算，由6.9720，大幅下挫至7.0477。



大型藍籌股中國海洋石油低開2.9%；港交所、友邦保險低開逾2%；騰訊低開1.6%。



滙控低開1%。滙豐控股上半年稅前盈利按年升15.82%，至124億美元，勝市場預期的中位數118.44億美元，並擬回購10億美元股份。上任不足兩年的范寧，突退任行政總裁。同系恒生銀行上半年股東應得溢利136.56億港元，按年增7.97%，每股基本盈利6.98元，派第二次中期股息1.4元。



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