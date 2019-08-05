【市後重點睇】道期冧逾三百 金價圓匯再上
美匯指數企97.9，港匯企7.83；圓匯進一步升見105.79，歐元及英鎊分別處1.1126及1.2105。離岸人民幣(CNH)仍處7算樓下，目前企7.0688。金價續上，升見1,459美元。布油低企61美元，紐油續考驗55美元。道指期貨跌幅擴至333點。
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-異動股：金融股續捱沽，友邦滙控連跌9日。
-國泰航空急瀉4%。
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●亞洲股市：日股挫366點，南韓股匯雙殺。https://bit.ly/2M2UCwy
●貿易戰激化、全球經濟陰霾下，歐洲股市早段全線下挫，英國富時100指數跌逾1%，報7,331點；德國DAX指數跌0.7%，報11,781點；法國CAC指數跌0.9%，報5,312點。
●港股格局：李偉傑料恒指兩萬六或有支持。
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●經濟危機：
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●【即市分析】
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●【大行報告】
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-恒生銀行上半年純利增長近8%，第二次中期息1.4元。
-滙豐杜嘉祺：密切留意香港市況，未回應會否預先撥備。
-滙豐范寧：感激每位員工，有信心繼續發展更多可能性。
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