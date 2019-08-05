【市後重點睇】道期冧逾三百　金價圓匯再上

美匯指數企97.9，港匯企7.83；圓匯進一步升見105.79，歐元及英鎊分別處1.1126及1.2105。離岸人民幣(CNH)仍處7算樓下，目前企7.0688。金價續上，升見1,459美元。布油低企61美元，紐油續考驗55美元。道指期貨跌幅擴至333點。



●港股連跌4日！恒生指數收市挫767點或2.85%，報26,151點；騰訊收市挫4.2%。https://bit.ly/31ep6z2

-異動板塊：地產股重挫，長實新地齊跌半成。

-異動股：金融股續捱沽，友邦滙控連跌9日。

-國泰航空急瀉4%。



●A股快報：三大指數齊跌逾1.6%，房地產股弱勢。https://bit.ly/2GHgOIn



●亞洲股市：日股挫366點，南韓股匯雙殺。https://bit.ly/2M2UCwy



●貿易戰激化、全球經濟陰霾下，歐洲股市早段全線下挫，英國富時100指數跌逾1%，報7,331點；德國DAX指數跌0.7%，報11,781點；法國CAC指數跌0.9%，報5,312點。



●港股格局：李偉傑料恒指兩萬六或有支持。



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●經濟危機：

-彭藹嬈料年底人民幣可望回升至6.9水平。

-華僑永亨李若凡料人民幣或低見7.2水平。

-人民幣急速貶值，燃點貨幣戰火！https://bit.ly/2YC3E5u

-人民幣跌穿7算有幾大鑊？一文話你知！https://bit.ly/2MIWQ3T



●【即市分析】

-非戰之罪？恒生業績對辦股價都照跌... https://bit.ly/2Khy2hJ

-港股草木皆兵 吼港交所認沽證。



●【專家分析】藺常念：港股一路下跌，看不見支持... https://bit.ly/2Ku4n3y



●【大行報告】

-滙豐研究續看好領展，目標價升至99.6元。https://bit.ly/2T6aTBK



●滙豐上半年稅前盈利124億美元，范寧突退任行政總裁。https://bit.ly/2Ynaqks

-恒生銀行上半年純利增長近8%，第二次中期息1.4元。

-滙豐杜嘉祺：密切留意香港市況，未回應會否預先撥備。

-滙豐范寧：感激每位員工，有信心繼續發展更多可能性。

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