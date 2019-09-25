財經評論：全球經濟無起色　內地救市遇掣肘

香港內外交困，企業要求員工放無薪假及減薪等消息不斷，不少人開始對經濟前景感徬徨，期望盡快回復到六月前般平靜。不過，有領先指標顯示，今次經濟寒冬仍未到最凜冽階段，積穀防饑依然是上策。

有「全球經濟晴雨表」之稱的南韓出口繼續疲弱，該國剛公布，9月首廿天的出口總額僅285億美元，按年大跌21.8%，全月「埋單」很大機會連挫十個月。值得留意的是，期內半導體出口狠降39.8%，石油產品和汽車出口亦分別大跌20.4%和16.6%。它們全部具有前瞻能力，數值愈差，代表全球經濟前景愈不濟。若依區域細分，期內對中國出口大跌近三成；對美國、日本、歐盟，以及越南的出口也清一色分別下降20.7%、13.5%、12.9%，以及2.1%。

換言之，貿易戰繼續重創全球經濟，反映智能產品需求的半導體出口弱勢未改，意味着肩負起近年經濟增長「火車頭」的智能科技產業了無起色，全球消費低迷，情況令人擔憂。

除了觀察南韓出口外，就業狀況也具啟示作用，尤其有「百業之母」稱號的銀行業依然重災！據媒體最新統計顯示，全球銀行業年內已公開披露的裁員人數升至接近六萬，幾乎全部在歐洲，反映當地近五年實行的負利率政策未見其利，先見其害，央行要救市顯得十分棘手。由於經濟環環相扣，銀行業不景氣，意味歐洲各行各業也身陷險境，而整個歐元區所有國家加起來的經濟總量是全球第二，僅次於美國，該區不振，單靠美國微弱的2%左右經濟增長，絕不足以拉動全球欣欣向榮。

更重要的是，中國也面對救市艱難！縱使近期公布的一連串數據失色，包括8月工業生產增長創下2002年以來最慢、出口意外萎縮，以及生產者價格指數陷入通縮等，皆反映當局要救市，惟人民銀行行長易綱昨日表明，不會推出大規模減息或量化寬鬆政策！其口脗與以往的官員大相逕庭，若是以前，遇到經濟數據如此差勁，當局必會增大債務催谷經濟。然而，現時易綱的表態，反映內地已明顯意識到債務不能持續，並開始影響到金融體系穩定。短期來看，當局救市遇掣肘，金融市場難大漲，企業融資渠道又少了。

誠然，全球經濟自2009年起，人為地靠不斷泵水創造了十年榮景，惟恍如潮汐漲退，總有退潮之時，上述最新實況就是反映潮退的時候到了，絕不是一時三刻就能完結。或許正如「股神」巴菲特所言：「潮退後便知誰沒穿泳褲。」目前顯然未到最壞階段。

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