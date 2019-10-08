【專家點評】美股大跌市一觸即發？

標指期貨在剛結束的第三季雖然較前一季微升1%收市，但期間卻經歷了過山式的恐怖震盪走勢，經過連番廝殺後好淡雙方各有損傷，而上季微升的結果反映好友只是慘勝而已。

大家要留意，第三季陰陽燭月線圖收市時只是在高位水平呈現大幅波動後的吊頸弱勢信號，所以目前踏入最後一季後的走勢確實殊不樂觀，一旦乏力再展有力升浪，隨後掉頭出現股災式下跌的可能性實在不容抹煞，最終淡友或在最後一季可以全面勝出。

事實上，美股在今年最後一季面臨不少挑戰，包括與中國的貿易戰可能繼續惡化，英國脫鈎，全球經濟有進一步轉差的迹象和美國特朗普正面對彈劾調查；而且目前距離明年美國總統大選只有大約1年時間，所以最後一季市場肯定會開始炒作一些不利特朗普連任的因素，結果只會為美股提供大幅波動甚至掉頭大跌的實質理據。

所以大家小心經過第三季的大幅波動後，美股進入最後一季後將會出現單邊市的向下暴跌走勢。進取的看淡美股投資者，目前可以考慮用標指期貨來建立淡倉獵取潛在暴利。

若從技術走勢看，標指期貨季線圖除了呈現吊頸弱勢不利信號外，其CCI技術指標自2017年最後一季到達高點後便顯著回落，與期間繼續不斷走高，到目前為止仍然在接近歷史高位爭持的價位走勢呈現了明顯的背馳不利信號，這反映目前美股的走勢其實正岌岌可危。

因此，倘若最後一季標指期貨的CCI可以自目前的107水平回落至100的重要支持線以下，料美股的大跌市將會一觸即發，此時若已經持有淡倉的投資者，建議可以繼續加注做淡。

上周標指期貨急跌至2,855點便強力反彈，此低位與200天線(2,845點)關鍵支持十分接近。留意稍後若再跌至此關鍵支持卻未能獲得承接的話，配合屆時CCI亦已經跌至100的重要支持，這時對淡友而言，將是一個千載難逢的入市做淡機會，即一定要採取順勢而行的大手建立淡倉策略。

資深市場人士 鑫濤

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