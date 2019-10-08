樓價UPDATES：朗屏8號兩房創入伙新低

二手樓價繼續回落，元朗朗屏8號兩房戶，減價後售640萬港元，創同類型單位入伙1年多以來新低。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●堅尼地城寶雅山中層B室，實用面積約716方呎，套三房連士多房間隔，望山景，今年8月底開始放租，原先開價42,000元，減價2,000元或約4.8%，終以40,000元獲承租，實用呎租約56元，原業主於2010年2月以904.1萬元購入，現享租金回報率約5.3厘。

●跑馬地金光大廈中層D室，實用面積約456方呎，兩房兩廳間隔，以866萬元成交，實用呎價約18,991元，原業主在2008年4月以約398萬元買入，持貨11年轉手帳面獲利約468萬元，或升值逾1.1倍。

●小西灣藍灣半島9座中層F室，實用面積506方呎，兩房加士多房間隔，望內園景及山景，獲租客以21,000元租入，實用呎租約41.5元，業主於2000年7月以288.4萬元購入，租金回報約8.7厘。

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九龍區

●九龍灣德福花園錄本月首宗成交，單位為I座低層10室，實用面積436方呎，兩房間隔，剛以593.8萬元成交，實用呎價13,619元，新買家為同區上車客，見單位做價吸引，且擁雅致裝修，睇樓後即拍板入市自用。

●土瓜灣迎豐高層B室，實用面積185方呎，開放式設計，享全海景致，最初開價450萬元，買賣雙方議價後，以400萬元成交，實用呎價21,622元，新買家為外區客，原業主於2016年6月以約364.7萬元一手買入單位，當年不惜付雙倍印花稅購入單位，現持貨滿3年，若連同雜費計算屬蝕讓離場，是屋苑首宗蝕讓個案。

●奧運站維港灣1座中高層C室，實用面積647方呎，套三房間隔，獲本地家庭客承接，成交價1,260萬元，實用呎價約19,474元，原業主於2006年12月斥資約450萬元購得，轉手帳面獲利810萬元，升值約1.8倍。

●長沙灣泓景臺本月暫錄約2宗租賃成交，包括泓景臺1座高層D室，實用面積492方呎，兩房間隔，吸引區內客承租，每月租金20,000元，實用呎租約40.7元，原業主於2011年8月斥資432萬元購入，回報率約5.6厘。

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新界區

●三日長假期元朗區錄約7宗二手買賣，其中朗屏8號1座中層H室，實用面積481方呎，兩房間隔，叫價660萬元，最終減價20萬元，以640萬元沽出，實用呎價13,306元，創屋苑入伙1年多以來同類型單位新低，原業主於2016年7月以約570.2萬元買入，持貨約3年，帳面獲利約69.8萬元，升值約12%。

●元朗世宙1座中層F室，實用面積534方呎，三房間隔，業主去年4月放盤，開價950萬元，單位一直未獲承接，直至近月樓市再次回落，業主終面對現實減價，一口氣大減190萬元，以760萬元沽出，實用呎價14,232元，原業主則於2016年7月以728.6萬元買入，帳面獲利31.4萬元或4.3%。

●屯門居屋兆康苑D座中高層6室，實用面積493方呎，兩房間隔，月租叫價10,500元，議價後以9,500元租出，實用呎租約19.3元，新租客為四人家庭，業主則於2011年7月以已補價自由市場價166.8萬元購入，租金回報高達6.8厘。

●荃灣萬景峯2座中層G室，實用面積約663方呎，套三房間隔，以1,250萬元成交，實用呎價約18,854元，原業主在2006年5月以約446.4萬元買入，持貨約13年轉手，帳面獲利約803.6萬元，賺幅約1.8倍。

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