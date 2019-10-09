長實：倘成功收購Greene King　先做好現有業務

馬在股東會上介紹，GK是長實2016年12月收購的英國過百項物業中的主要租客，其後一路了解到這個大客的經營情況，去年開始研究是否收購GK。他指出，GK的2,700多家門店中，超過80%是自己擁有的物業，上市60多年來財務非常穩健，不論經濟好壞現金流都不錯。

李續稱，要不是英國「脫歐」，集團恐怕不能以此價位收購GK，又強調集團內部早於去年就開始討論收購GK，「嗰時香港和平到不得了」，因此再次在英國併購絕非與近日香港社會動盪有關。

至於有股東問及是次交易會否讓長實股價重回升軌，他則表示，股價升跌要看大市，但集團現金流理想，業務全球化分散風險，抗逆能力在香港數一數二，進行併購永遠不會抱着志在必得的心態。

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