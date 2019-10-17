安我保險先推三項產品　料最快3至4年始收支平衡

香港第二間虛擬保險公司正式開業，安我保險提供一般保險產品，有3個產品率先面世，包括旅遊保險、癌症保險，以及全港首創的電子錢包保險。該公司執行董事及行政總裁黃子遜稱，未來會視市況推出新產品。

公司產品以低價作招徠，她不認為會產生市場惡性競爭，反而可望透過創新產品，為保險市場「做大個餅」。

對於較為創新的電子錢包保險，她表示，香港有很多人對網絡安全缺乏信心，從而對網購卻步，相關保險產品可保障因未經授權交易及盜竊而構成的損失，預料能切合市場需求。

她指，公司目標客群為年輕人及欠缺保障的群體，冀能以創新產品設計、內容簡單及費用較低的特點吸引客戶。

展望未來發展，黃表示，公司冀吸引更多年輕人加入，透露員工人數由初初數人，增至40人，平均年齡由「三字頭」跌至「二字頭」，預計未來一年公司錄得的保費額未必太大，但可望錄得一定的保單數量。由於公司前期的投資額不少，預計最少需時3至4年，以達致收支平衡。

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