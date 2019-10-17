樓價UPDATES：施政報告後　買家入市意欲升

施政報告公布後，買家入市意欲有上升迹象。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鰂魚涌太古城金楓閣中層E室，實用面積922方呎，以三房包括套房間隔，向西南及望開揚園景，附有雅緻裝修，剛以1,690萬港元市價易手，實用呎價18,330元。據了解，原業主於2013年11月以1,186萬元買入，持貨6年帳面獲利504萬元。

●市區部分高齡物業由於入場價相宜，不乏買家承接。灣仔英京大廈中層B室，實用面積約366方呎，屬兩房間隔，外望樓景。單位於今年9月開始放售，業主原開價580萬元，經議價後，減價50萬元或約8.6%，以530萬元易手，呎價14,481元，上址5年升值近1.8倍。

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九龍區

●紅磡海濱南岸本月份累錄3宗成交，平均實用呎價約18,350元。屋苑7座高層C室，實用面積約590方呎，採三房兩廁間隔，外望維港海景。單位開價1,300萬元放售，經議價後，減價212萬元或約16%，獲買家以1,088萬元承接，實用呎價18,441元。原業主持貨3年，帳面獲利約233萬元。

●紅磡海逸豪園22座低層D及E室相連戶，實用面積約1,083方呎，四房間隔，近日以1,800萬元獲承接，實用呎價16,620元。現時屋苑約有200個放盤，入場價由820萬元起。

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新界區

●元朗區昨錄多宗成交，包括采葉庭7座低層A室，實用面積460方呎，作價599萬元，實用呎價13,022元。買家為上車人士，觀望樓市已一段時間，見施政報告放寬首置按保措施，入市信心大增，極速決定購入上址自用。原業主於2011年11月以250萬元入市，單位期內升值1.4倍。

●粉嶺碧湖花園錄本月首宗個案，屋苑6座低層F室兩房戶，實用面積400方呎，向東南及望樓景，以525萬元易手，實用呎價13,125元。上址2014年12月購入價為354萬元，現時升值48%。

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