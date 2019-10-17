【專家點評】金價日圓表現有啟示…

本周有兩大新聞焦點，首先是中美貿易戰達成了首階段協議，等待兩國元首簽署作實。在簽署之前，美國會暫緩提高2,500億美元關稅，中方則即時開始購買400億至500億美元農產品，同時就開放金融市場、匯率操作方面達成共識，細節方面就尚未公布。

此消息一出，中美港股同告上升，全球風險咋看之下減低了，所以金價回落至1,500美元以下，日圓回至108水平。兩大避險工具走勢具有共通點，只是回到支持位就止住了。意味着投資者只是認為由非常危險一級退一級至危險級別，但仍是不太樂觀。

人民幣方面情況更慘烈，由高位跌了12%，終於等到第一個協議，至寫稿一刻反彈了連1%都不到。可見，人民幣投資者對此所謂的協議視若無物。中國一直以貶值人民幣作為反擊美國的核武器，人民幣兌港幣下望「一兌一」甚至更低。所以，人民幣貶值是美國把中國列為匯率操縱國的主因，凸顯美國何其不滿。而中美達成首階段協議後，人民幣表現依舊，對下月兩國元首會否簽署正式協議留下了一個問號。

另外，特首昨天公布了施政報告，與經濟有關的主要是聚焦房地產市場。在按揭保險上限方面由600萬放寬至1,000萬，此舉對樓價有支持作用。在市旺的時候是興奮劑，在現時市況就會變成催命符。

市好時，樓價愈升愈有，以較少首期入市，愈早上車，賺幅愈強；相反，現時經濟面臨比沙士更大的打擊，樓市已轉跌，愈跌愈吸引人買，特別是等了又等欠缺實力的買家，放寬按揭限制令更多人有能力購買。但與之前不一樣的是，現在買完要面對樓價繼續下跌境況，因首期少，跌少少已是負資產，再加上經濟差，買入後失業斷供，那些當初自覺幸運可以入市的小業主，隨時淪為1998年後下場悲慘的一分子。

博浩資產管理首席投資總監 楊俊文 (作者為註冊持牌人士)

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