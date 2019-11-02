【按揭有道】按保9成好易批？揭6大拒批理由

特首林鄭月娥放寬按揭成數，800萬元樓可做9成按揭，幾十萬元便可以入手市區藍籌屋苑，觸發近期年輕人大舉入市搶樓。筆者每天收到的按揭查詢，已重回至社會運動爆發前的水平。

然而，8成至9成高成數按揭是否輕易獲批？按證公司其實相當嚴謹，業主臨門一腳被拒諸門外情況時有發生。綜合筆者多年經驗，高成數按揭被「請食檸檬」，主要是以下6大原因：

一、虛假收入

坊間流傳很多「自製入息」方法，企圖谷大收入以闖過壓力測試。最常見的做法是自己或家人開空殼公司，然後再透過自動轉帳或支票出糧給自己，以製造足夠入息。

其實，按證公司有很多渠道查證準業主入息真偽，例如進行公司查冊、要求提供一至兩年稅單、強積金供款紀錄等，甚至是對公司地址或網站進行查冊或調查，一旦得悉是虛假收入，一律拒批無疑。因此，能夠瞞過按證公司機會近乎零，筆者建議大家不要以身試法。

不過，如果業主真誠地在家族公司工作，可以向按證公司作出聲明，並提交所需文件，而該公司必須是實在的營運公司，而且具有盈利，都可以敲門一試。

如果是自僱人士，或持有受僱公司股權(超過10%)，又或在家人公司打工，其實都可以申請按揭保險。兩者亦需要提交2年核數師報告及利得稅單。值得注意的是，自僱人士最多只可借8成按揭，不能做9成。

二、剛轉工或大幅加薪

正常員工薪酬水平應該隨年月拾級而上，突然大幅加薪——例如由月薪1.8萬元飇升至5萬元，或會令按證公司起疑。

要查證這個薪金水平是否合理，按證公司會考慮幾個情況，包括：(1)加薪是否簽臨約後才發生？(2)未加薪前收入能否通過壓測，有沒有報稅？(3)受僱機構是不是大公司？(4)加薪是加底薪還是佣金？(5)加薪原因是否因考獲專業專格？

當按證公司起疑時，準業主需要提交大量文件。如果是剛轉工的話，要準備好對上一份工作的入息證明。但如果準業主轉工前曾無業一段時間，而新工作未做滿3個月，按證公司有權不批，除非是大機構例如醫管局，或借款人屬專業人士，例如醫生、教師、律師，批出機會才較大。

三、首期來源

準業主向銀行申請按揭貸款，前提是必須有能力繳付首期。如果首期來源是從銀行或財務公司借貸而取得，按證公司有機會拒批；如果是從家人借則沒有大問題。

另一方面，如果銀行從環聯信貸資料庫(TransUnion)，得悉業主有未償還私人貸款，而借款日期與申請按揭日子相近，按證公司或思疑該筆私貸是用作首期之用，很大機會不批出按揭；但如果準業主能詳盡解釋該筆私貸用途，入息又足夠通過壓測，獲批機會較高。

四、自住用途

按證公司重視新買物業是否自住用途。如果借款人本身已持有其他物業，按證公司便會質疑新買物業是否自住之用。

例如借款人本身持有一層1,000呎住宅，新買物業為200呎，要向監管機構解釋從1,000呎單位換樓至200呎居所，本身難度相當高，現實上亦不合理，被拒批按保機會極大。

如果借款人新買物業是真誠自住，例如是因為遷就子女上學，其實可以主動提供證明，例如子女入學證，便能增加可信性，提高批核機會。如果借款人本身在外地工作，入息來自非香港註冊公司，而工作地點往返香港時間較長，則難以說服是自住用途，同樣難獲批按保。

五、破產或債務重組

如果業主仍在破產階段，或債務重組中，狀態並未解取，按證公司絕對不會批出按保。若果破產狀態解除，7年後可以申請高成數按揭，但建議這7年間應該要到環聯重啟信貸評級，透過良好理財和信用卡消費習慣，逐步提升信貸評級，到申請按揭時便萬無一失。

六、估價

如果準業主買入物業價錢比銀行估價高太多，例如超過10%，按證公司可能會重估，並用自己的估價去計算按揭成數，或出現「借唔足」情況，需要補錢。如果買入價只比估價略高，則不必擔心，按證公司一般都不會重估，只會以買入價去計算按揭成數。

若果對入息或銀行批核標準感到憂慮，可先到銀行預批，才簽臨約買樓。戴回頭盔，以上是筆者在行內多年經驗和觀察，一切批核結果，以銀行及按證公司為準。

作者子非魚為星之谷按揭首席顧問，現於多份報章及網上平台撰文，著作《按揭達人》，涉足地產買賣及按揭資訊。

－－－－－－