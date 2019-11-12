【產經專題】八成樓按客上車　傾向借盡

政府放寬按揭保險刺激樓市升溫，有按揭代理指，近日高達八成申請均傾向敍做高成數按揭，對按保需求大增，預計明年首季按保提取宗數或飆升最多四成。至於提供按保的保險公司，更成為新措施下的大贏家。

利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣表示，近期查詢按保細節的人數明顯大增，1,000萬元或以下物業的按揭申請，高達七至八成均希望採用高成數按保。同時，不僅二手樓市轉旺，部分新盤買家亦選擇「建築期付款」，即待物業落成後，才以現樓形式向銀行申請高成數按揭，以求符合放寬後的按保要求。

黃氏續指出，新措施推出之後，銀行需要時間釐清細節，但隨着大型銀行近日發出相關內部指引，料中小型銀行亦會陸續重啟接受高成數按揭申請，估算至明年第一季，整體按保提取宗數，可望較推出措施前增長30%至40%。

事實上，目前香港僅有三間公司提供按保，包括香港按揭證券公司、昆士蘭按揭保險(亞洲)和美亞保險(亞洲)，均可望受惠新措施帶來的商機。

按證資料顯示，港府在10月中放寬按保，按證當月的新批按保申請，旋即按月升24%至1,440宗，涉及的貸款金額更飆28%至59.94億元，二手物業佔比達83%，按月增13個百分點。

值得留意的是，昆士蘭按揭保險(亞洲)於7月底曾遭國際評級機構標普列入「負面觀察名單」，意味若被下調信貸評級，或會衝擊其承做按揭保險業務的資格。

然而，標普在九月將昆士蘭按揭保險(亞洲)移離「負面觀察名單」，並重申其「A」級信貸評級，展望為「穩定」，反映該公司脫離被「搣柴」的困局，隨後更「食正」政府放寬按保，有保險界人士形容，其生意可謂「絕地反攻」。翻查保監局資料，於2018年度，昆士蘭按揭保險(亞洲)的毛保費收入高達4,452.6萬元。

有業界人士提醒，雖然高成數按揭保險可令市民更容易置業，但香港近期局勢持續動盪，經濟已陷入技術衰退，對股市及樓市均會造成壓力，令新措施成置業陷阱。一旦樓價急挫，按揭物業的市值跌至低於業主未償還的貸款額，即出現「資不抵債」的情況，就會淪為負資產一族。香港金融管理局資料顯示，今年9月底香港負資產宗數激增至53宗，較6月底時僅一宗大幅上升。

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