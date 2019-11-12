向世界錢進：圓北歐夢？「零成本」移民瑞典有計

北歐國家常佔據全球幸福指數的前列，而北歐面積最大的國家瑞典，同樣有着高稅收、高福利的特點。專家表示，移民瑞典可以近乎零成本，但亦有可能至少要用上20萬歐元（約175萬港元），視乎你符合哪項移民方案。

德成投資移民顧問董事梁謂祺表示，計劃移民瑞典的港人，一般可透過僱主擔保工作簽證或自僱經營生意兩種途徑。

僱主擔保工作簽證是你要被公司在瑞典當地僱用，並在瑞典連續居住五年和納稅後，便可以申請永久居民身份和入籍。申請人只需支付申請工作簽證的費用約1,625港元，可以說是近乎零成本的移民方法，兼可以攜帶配偶和未滿18歲子女一起移居瑞典。

不少跨國公司源於瑞典，包括傢俬零售商宜家家居、時裝公司H&M等。雖然大公司對人才的需求大，但要獲得青睞聘請也不容易，或要與全歐盟內的求職者競爭。而瑞典九月的失業率為7.1%。另外，若在工作簽證期間，公司倒閉、違法等，又或你轉行，便要在另一間公司從頭來過，在兩年後於行內轉工則可獲豁免。

至於自僱經營生意，要求每年生意額要增長15%，連續三年納稅，當在瑞典居住滿三年，而每年居住不少於183天便可申請永久居民身份和入籍。而自僱經營的生意金額可多可少，目的是足夠聘請當地工人促進就業。儘管如此，梁謂祺指，移民局對這途徑的審核會較僱主擔保嚴格，例如看重公司資產、公司商業規劃等，並證明有足夠的資金營運生意，移民局才會批准，因此涉及三年投資20萬至30萬歐元（約175萬至262萬港元）的商業計劃書是必須的。

他補充，經營生意的另一方式是透過入股當地企業超過51%股權，優點是有人幫手管理企業，投資者不用放棄原先的工作。而以他接觸的個案為例，較多是入股餐廳和小型超市。另外，做資訊科技、貿易、生活必需品等生意的公司都相對受歡迎。

居住方面，據海外房地產平台居外網資料，一個位於首都斯德哥爾摩的四房住宅，建築面積約1,829方呎，叫價約1,343萬港元，呎價約7,342港元。至於一個在哥德堡的六房住宅，建築面積約2,454方呎，叫價約1,319萬港元，呎價約5,374港元。

●就業競爭大 租盤搶手

Ariel和丈夫都是台灣人，在外資藥廠工作，其後因丈夫找到在瑞典的工作，2018年初開始在瑞典第二大城市、位處西南部的哥德堡定居。

她笑言：「來瑞典前我們對這裏一無所知，只是覺得工作發展前景和福利都很好，就過來了。」現時他們住了將近兩年，生活方面大致上已習慣，但目前還在適應瑞典人的處事文化。當他們在瑞典居住滿五年就可以申請永居，並可申請入瑞典籍。

她指出，當地政府會提供免費的瑞典文課程給已經移民到瑞典的外國人。而瑞典人普遍英文都非常好，所以在瑞典講英文都可以的，只是瑞典人之間通常以瑞典文溝通。

工作方面，她指除非你有別人沒有的專長，不然小公司通常傾向僱用會瑞典文的人。至於大公司不太要求員工會瑞典文，懂英文就可，但職位競爭大，基本上要跟其他歐洲人一起競爭。因此，「關係」很重要，透過熟人引薦可大大增加找到工作的機會。

當地人通常買樓自住，很少人會用作出租，政府亦有管制。因此，租盤供應少，外來人較難找到地方租樓，通常一個租盤廣告一貼出來，就會有幾十甚至過百人說要租，要找到好的租盤需要時間。

在飲食上，以在瑞典的美國連鎖式快餐店為例，一個巨無霸套餐約80瑞典克朗(約65港元)；出外到餐廳，最簡單的一頓每人至少100瑞典克朗(約81港元)，大多數人都是自己煮，她也有很多同事是自己準備午餐帶回公司食。

至於當地福利，她指教育基本上從幼兒園到大學研究院都是免學費。另設有醫療保障，假如一年看醫生的費用超過3,000瑞典克朗(約2,440港元)，超出的部分由政府支付。

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