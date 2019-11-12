新股專輯：3股均下限定價　中國飛鶴中籤率65%

認購一手(1,000股)中籤率65%，最少認購10手始穩獲一手。是次香港公開發售錄得超額認購12.14倍，而國際發售股份已獲輕微超額認購。

認購一手(20,000股)中籤率5%，最少認購125手(即250萬股)始穩獲一手。香港公開發售錄得超額認購73倍，而國際配售認購稍有不足。

認購一手(4,000股)中籤率40%，最少認購50手(即20萬股)始穩獲一手。香港公開發售錄得超額認購30.2倍，而國際配售已獲輕微超額認購。

上述股份將於周三(13日)於主板掛牌。

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