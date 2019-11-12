新股專輯：3股均下限定價 中國飛鶴中籤率65%
2019年11月12日 07:05
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主打高端及中國寶寶體質的嬰幼兒奶粉巨頭中國飛鶴(06186)公布招股結果，發售價定為每股7.5港元，為招股價範圍下限，集資淨額約65.638億元。倘超額配股權獲悉數行使，經扣除售股股東應付的包銷佣金及費用後，售股股東將收取約9.949億元。
認購一手(1,000股)中籤率65%，最少認購10手始穩獲一手。是次香港公開發售錄得超額認購12.14倍，而國際發售股份已獲輕微超額認購。
ODM手機供應商Sprocomm Intelligence Limited(01401)定為每股0.5元，為招股價範圍下限，淨籌8,440萬元。
認購一手(20,000股)中籤率5%，最少認購125手(即250萬股)始穩獲一手。香港公開發售錄得超額認購73倍，而國際配售認購稍有不足。
服裝類別的供應鏈解決方案利華控股(01346)定價為每股0.85元，為招股價範圍下限，淨籌1.073億元。
認購一手(4,000股)中籤率40%，最少認購50手(即20萬股)始穩獲一手。香港公開發售錄得超額認購30.2倍，而國際配售已獲輕微超額認購。
上述股份將於周三(13日)於主板掛牌。
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