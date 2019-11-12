【市前重點睇】道指再創新高　金價續回落

●美匯指數跌至98.2，離岸人民幣(CNH)低見7.0103，港匯回落至7.8257，日圓兌美元於109.04水平上落，歐元升上1.1033，英鎊漲至1.2854。金價低見1,453美元。布油處62.18美元，紐油見56.82美元。道指期貨窄幅上落。

-飛機生產商波音公司表示，737 Max將於12月恢復交付，刺激股價全日急升4.56%。

●即月恒生指數夜期收報27,184點，升190點，高水257點，成交24,333張。

●港股ADR指數收報27,083點，升156點。

●紐約期油收報每桶56.86美元，跌0.38美元或0.66%；布蘭特期油收報每桶62.18美元，跌0.33美元或0.53%。

-沙特阿美招股意外揭露：石油需求20年內見頂。

●紐約期金收報每安士1,457.1美元，跌5.8美元或0.4%，創約3個月收市新低。

●英國脫歐黨稱不會爭奪保守黨現有席位，大大提高首相約翰遜的大選勝算。

●傳美國總統特朗普將宣布是否對歐盟汽車加徵關稅的決定再延後6個月。

●英國第三季本地生產總值(GDP)按年增長放緩至1%，按季增長0.3%，雖然避免陷入經濟收縮，但仍為近10年最低水平。

●智利修憲決定，令披索跌至紀錄低位。

●內地10月新增人民幣貸款僅6,613億元人民幣，遠遜預期。

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