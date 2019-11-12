【股民熱話】政治市難測　沽貨走人？

環球投資氣氛本來喜氣洋洋，不過成也蕭何，敗也蕭何！中美首階段貿易談判突現變數，投資者自然聞風而動，人民幣在七算關反反覆覆。中港股市急跌，滬、深股市周一(11日)同跌逾1%；恒指急插724點報26,926點，主板成交865億元，似乎部分股市投資者選擇在政治市下清倉走人！

先睇外圍因素，中美兩國本來傾得幾好，又傳首階段貿易協議將於11月尾或12月中簽訂，豈料近日美國總統特朗普又表示，美國尚未同意全部取消已對中國加徵的關稅，看來一日兩國元首未動手簽協議，都有機會成為「美朝峰會」難產的翻版。

另一方的中國亦不甘示弱，內地官媒指，若不取消關稅，中美肯定達不成第一階段協議。從牌面睇，相信現時真係冇人可以肯定兩國年底前一定簽得成協議，全球股市呈反高潮的可能性不能完全抹殺。

再睇內部因素，香港社會持續動盪不安，且有愈演愈烈趨勢。繼零售及旅遊業等直接受累行業外，亦逐漸打擊其他如飲食、娛樂及運輸等行業。最重要的是，以往市民只要避得就避，選擇不到高危地區即可，惟現時如一眾高級商場、各高等學府及民居住宅等地皆受波及，咁就唔係你話想避就避，而是「避無可避」。

有人話政治未必關經濟事，但大家睇睇中美開始貿易戰後，環球股市表現，再睇埋周一市傳周二及周三(12及13日)停市後，整體港股表現(避險股都冇避險功能，都係跟住齊齊跌，且臨近收市毫無彈力，投資者明顯要錢唔要貨)，皆反映出政治絕對影響經濟！

走勢上，恒指上周向上突破5月至今下降軌阻力，高見27,900點，並上破250日牛熊分界線，但連跌兩日後，周一低見26,830點，牛熊分界線得而復失，9日RSI為45，MACD牛叉快速收窄，走勢轉弱，短期內若不能重上及守穩27,000點關，大家慎防中美變局，以及香港政局或繼續急劇轉差，內憂外患下，港股可能已開始第二波跌勢，故暫宜以守代攻。

東方產經專欄作者 古勝

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