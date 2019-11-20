【專家點評】京滬高鐵籌備上市帶來機遇

在11月上旬舉行的2019年長三角鐵道交通一體化發展高峰論壇上，中國國家鐵路集團透露，至2020年，中國鐵路網規劃達到15萬公里，其中高速鐵路達到3萬公里。

截至2018年年底，鐵路營運里程達到13.1公里，高速鐵路里程突破2.9萬公里，超過世界高鐵總里程的三分二，位列世界第一。鐵路客運量以及高鐵客運量連年上升，2018年全國鐵路客運量達到33.7億人，按年上升9.28%；高鐵客運量達到20.5億人，按年上升17.24%；鐵路客周轉量為1.4146億人公里，按年上升5.13%。

年內全國高鐵客運周轉量為6,871.9億人公里，按年上升16.69%，高鐵的客運量與客運周轉量佔鐵路客運量客運周轉量比重日益上升，高鐵客運量佔整體比例60.9%，客運周轉量佔比48.6%，在旅客運輸領域的重要性顯而易見。未來，隨着高速鐵路網進一步改善，於長三角、珠三角、京津冀等地區公眾選擇出行更加方便，高鐵營運出現公共交通化。

近年來，隨着鐵道部撤銷、中國鐵路總公司變更為國家鐵路集團、國鐵企業混合所有制改革等一系列措施出台，標誌着鐵路領域改革取得階段性實質進展。

近期，在上海、成都、蘭州鐵路局發布公告，自12月1日起，部分動車組列車執行票價優化，最大折扣為五五折。我們認為，高鐵客運價格市場化改革有望增強高鐵客運公司盈利彈性。一、二等座價格可以根據市場客流量變化，推出折扣，將利好客座率提升，有望增加營收，同時商務座、特等座可以根據市場需求進行優化，這項政策亦為高鐵盈利打開了空間。

京滬高鐵為中國最繁忙的高速鐵路，營收突破300億元人民幣，去年度純利超過100億元人民幣。2018年度，京滬高鐵營業里程佔全國鐵路總營業里程1%，全綫接載旅客1.92億人次，佔鐵路總發送旅客人次5.69%；客運周轉量完成885.86億人公里，佔整體鐵路行業客運周轉量6.26%。

京滬高鐵營收從2013年的182億元人民幣增長至2018年的311.6億元人民幣，複合增長率達到11.43%；業績由2013年的虧損12.9億元人民幣至2015年賺65.81億元人民幣，至2018年錄得純利102.5億元人民幣。

我們預期，京滬高鐵進行招股時，中國高鐵最優質資產值得關注。京滬高鐵的盈利領先於同業，股息分派率保持較高水平。2018年度，京滬高鐵的股本回報率為7.01%，大於廣深鐵路的2.72%：毛利率47.69%，高於廣深鐵路的7.59%；京滬高鐵的資產負債率穩步下降，處於15%水平，2016年至2018年股息分派率分別為50%、50%及70%，我們建議密切留意京滬高鐵上市帶來的投資機會。

中國銀河國際

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