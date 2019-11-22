新股專輯：網民去信冀阻上市　傳曠視科技需回答額外問題

被美國列入「黑名單」的中資人工智能(AI)企業曠視科技，尋求於周四(21日)進行上市聆訊，而香港網民於近日發起「一人一信」活動，以圖阻止該公司在港上市。據外媒引述消息人士報道，該公司因而需要回答額外問題，才能如期進行上市計劃。

曠視科技主打人臉識別，香港網民因其監視技術，及其未能在上市文件中，充分披露與業務有關的重大制裁風險，去信聯交所指控該公司可能違反上市規則。

曠視科技上市之路可謂一波三折。自10月被美國商務部列入實體清單後，又傳出高盛正重新審視參與該公司的上市計劃。早前更有消息指，該公司因估值問題考慮延後在港上市的計劃，因不確定能否在上市時達到約40億美元的估值。此前亦有傳該公司集資5億至10億美元(約39億至78億港元)，上市後估值或逾400億港元。

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