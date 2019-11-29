【大幅增值】下月起八達通儲值限額升至3千元

八達通卡公司宣布，12月1日起所有八達通的儲值限額，可從1,000元增加至3,000元，同時在指定零售商，交易金額亦可達3,000元。

八達通行政總裁張耀堂表示，八達通由最初通用於公共交通工具上的快捷電子收費系統，其支付範圍現已廣泛地擴展至零售，覆蓋不同的消費層面，故此相應提升八達通的儲值限額及交易金額，以滿足客戶消費需要，強調客戶絕對可以自行決定其增值金額。

值得留意，下月起所有新發出的八達通產品，包括租用版八達通、銷售版八達通、銀行聯營八達通、Smart Octopus及八達通流動電話卡，其儲值限額為3,000元，而持有於2019年10月1日之前發出的Smart Octopus及於2019年12月1日之前所發出的八達通產品客戶，透過八達通App或於任何一個八達通服務站，可將其八達通產品的儲值限額，由1,000元提升至3,000元。

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