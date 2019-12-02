傳WhatsApp為「閱後即焚」功能作最後測試
2019年12月02日 17:56
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(Getty Images圖片)
外媒報道，Facebook旗下的社交通訊軟件WhatsApp，正於Android手機系統測試「閱後即焚」訊息功能，並且已接近最後測試的階段。至於何時推出則未有具體時間表。不過，有科技博客估計，WhatsApp可能最快在聖誕節時為Android版本提供該項新功能。
消息指，WhatsApp已為最新的beta版本加入該項新功能。據了解，此項類似Snapchat的新功能，不論是一對一或在群組上都可應用。
外媒早於10月初報道，為與Snapchat抗衡，WhatsApp開始為這項稱為「Disappearing Messages」全新功能進行測試，用戶把訊息設定於5秒後或1小時後自動刪除。
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