PECC報告：貿易戰為亞太地區經濟增長敲響警鐘

太平洋經濟合作理事會(PECC)公布《區域國家2019-2020年度報告》，該報告顯示，全球貿易戰及不斷升級的貿易保護主義已為亞太地區的經濟增長敲響警鐘。

該報告包括對627位區域政策專家就亞太地區面臨的主要發展和挑戰的調查結果顯示，在未來2至3年內，區域增長的5大主要風險包括：1)貿易保護主義和貿易戰加劇；2)世界貿易增長放緩；3)中國經濟增速放緩；4)美國經濟增速放緩；5)缺乏政治領導。

報告又顯示，自去年以來，整個亞太地區的氛圍開始惡化，人們對全球增長的預期明顯轉為悲觀，預計區域經濟增長將由2018年的3.8%，放緩至今年的 3.3%，而對外經濟的急劇放緩，出口增長亦由2018年的4%，降至今年的0.9%。在政府通過刺激性措施(主要是減息)來紓緩經濟放緩的同時，還需採取其他行動。

該報告推測，貿易保護主義及貿易戰加劇的形式可能愈演愈烈，全球貿易增長放緩是今年調查中排名前兩位的風險。各國政府正通過重大刺激措施來阻止經濟放緩。

不過，市場仍存在一些正面看法，區域政策共同體對明年東南亞的增長前景持樂觀態度。PECC秘書長Eduardo Pedrosa稱，受訪者中，有42%對東南亞持樂觀態度。該會認為，是因該地區與東盟經濟共同體(ASEAN Economic Community)的勢頭強勁，其中許多人處於人口統計的最有效位置，且有望實現貿易轉移。

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