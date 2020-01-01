華爾街科技投資者：Apple股價恐被高估100美元

美股道指今年表現最好的公司可能在2020年面臨調整。華爾街科技投資者、Independent Solutions財富管理投資組合經理Paul Meeks接受外國傳媒訪問時表示，蘋果公司(Apple Inc.)在2019年創紀錄表現將投資者置於危險境地。

Apple股價在周二(31日)反覆向好，報291.86美元，升0.1%。不過，Meeks警告指，他對蘋果公司的估值約為每股170美元，根據他的模型，該公司股價被高估了大約100美元。

他說：「人們對蘋果公司從以iPhone為主的硬件產品公司過度到以軟件為主的服務公司感到興奮，也許太過興奮了。蘋果公司股價實在過高了。」

事實上，該公司股價在2019年已經累升約85%。Meeks相信，未來一年的時間內，Apple將發布一些令人失望的業績，導致股價大幅回調。

他認為，全球智能手機市場最後一年良性增長是在2015年，目前的增長並不健康，坦言「這不是一個增長市場。」他估計iPhone業務繼續惡化，稱「目前的狀況非常類似於我們從80到90年代在個人電腦市場看到的成熟度下降。」

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